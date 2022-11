Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 20:24 - Laatste update: 21:23

Max Verstappen kon op weinig sympathie rekenen van de fans na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi. Toen de regerend wereldkampioen als winnaar over de streep kwam en bij grid interviewer Jenson Button verscheen, werd hij uitgejoeld door het aanwezige publiek.

Verstappen werd na afloop van de race op het Yas Marina Circuit geconfronteerd met een spervuur aan boegeroep vanaf de tribunes. Waar Sergio Pérez en Charles Leclerc de handen van het publiek op elkaar kregen toen ze naar voren kwamen voor hun interview met Button, werd Verstappen uitgefloten en weggehoond. Er klonk een luid boegeroep van de aanwezige fans, die ogenschijnlijk geïrriteerd waren over hoe Verstappen zich gemanifesteerd had tijdens de Grand Prix van São Paulo. Verstappen kreeg in Brazilië de opdracht om Pérez voor te laten, maar weigerde gehoor te geven aan deze oproep. Dit kwam hem op flink wat kritiek te staan.

Verstappen zelf leek niet al te veel last te hebben van de negatieve sfeer op de tribunes. Hij bleef koel en stond Button rustig te woord. Het gejoel bereikte een toppunt toen Verstappen gevraagd werd naar zijn 'perfecte jaar'. Zo 'perfect' was het volgens sommige fans namelijk niet. Red Bull Racing werd dit seizoen beboet voor het overschrijden van het budgetplafond en daarnaast was er het veelbesproken akkefietje tussen Verstappen en Pérez in Brazilië, wat de Nederlander absoluut geen goodwill heeft opgeleverd. Ook is Abu Dhabi het terrein waar Verstappen vorig jaar volgens sommigen zou zijn voorgetrokken door de FIA, toen hij in een heftige titelstrijd was verwikkeld met Lewis Hamilton.

Op social media wordt zelfs gesuggereerd dat de regie van de Formule 1-uitzendingen het geluid van het boegeroep moest wegfilteren op televisie, zodat Verstappen überhaupt te verstaan was tijdens zijn interview met Button.