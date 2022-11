Jan Bolscher

Zondag 20 november 2022 16:59

Jos Verstappen kijkt ontzettend tevreden terug op het afgelopen Formule 1-seizoen, waarin zoon Max een recordbrekende vijftien overwinningen boekte. Volgens de Limburger is het belangrijk hier van te genieten, "want hij heeft het gewoon fantastisch gedaan."

De Red Bull Racing-coureur besloot in Abu Dhabi een dominant Formule 1-seizoen op passende wijze. Hij kwam bij de start vanaf pole position goed van zijn plek, waarna de overwinning nooit meer écht in gevaar kwam. Daarmee heeft hij zijn totaal aantal overwinningen naar 35 gebracht, waarvan hij er vijftien dit seizoen boekte. Het is een recordbrekend seizoen geweest voor de tweevoudig wereldkampioen, al komt de winterstop volgens vader Jos niets te vroeg.

Recordbrekend seizoen

"Iedereen was natuurlijk aan het kijken naar het gevecht tussen twee en drie, maar voor mij was natuurlijk Max het belangrijkste", vertelt Jos na de race tegenover Viaplay. "Kijk, vijftien overwinningen, dat ga je niet vaak meer meemaken. Daar moeten we echt van genieten, want hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Hij is gewoon heel sterk. Hij weet wat hij doet met de banden, hij controleerde het en heeft ook nog wat over op het einde. Hij is gewoon heel sterk dit seizoen en dat krijg je als je een goede auto hebt. Wij genieten ervan", vertelt hij.

Winterstop

Op de vraag of de voormalig Formule 1-coureur toe is aan de winterstop, klinkt het: "Tuurlijk ben ik heel erg betrokken, maar ik doe natuurlijk niet zoveel als Max. Voor Max komt die wel [op het goede moment, red]. Hij is er gewoon een beetje klaar mee nu. Als je het kampioenschap binnen hebt is de druk er vanaf en dan is het minder spannend. Voor Max was het gewoon belangrijk dat hij dat record met die overwinningen verbrak. Ik denk dat dat het belangrijkste is."