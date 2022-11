Afscheid nemende Vettel: "Ik voel me een beetje leeg, want het was een belangrijk weekend"

Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 16:13

Voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is met het vallen van de vlag in Abu Dhabi een eind gekomen aan de Formule 1-loopbaan van de Duitser. Vettel kwam als tiende over de streep, maar had eigenlijk op iets meer gehoopt.

Er lag veel lading op de afscheidsrace van Vettel, die hij goed wilde afsluiten. "Je weet hoe het is, ik had liever nog iets meer punten binnengehaald. Maar ik heb wel van de race genoten. Ik had een iets andere warm up dan normaal. Maar zodra de lichten uitgingen, ging de racemodus aan", zo vertelt hij over het beladen weekend. Tactisch leek Aston Martin het voor elkaar te hebben, maar uiteindelijk viel 'Seb' terug. "We hadden vandaag misschien niet de beste strategie. Dat was jammer, want we hadden denk ik nog iets kunnen winnen in het constructeurskampioenschap", legt hij over het sportieve aspect uit.

'Meer missen, dan ik nu door heb'

Het was de laatste race voor een iconische coureur en hij wil vooral de fans bedanken. "Maar over het algemeen was het een goede dag en wil ik iedereen bedanken voor de steun, de vlaggen, maar ook de glimlach op hun gezichten, want dat was echt heel speciaal. Ik ga het denk ik meer missen, dan dat ik nu door heb", zo legt hij uit na de race. Het hele weekend is de Duitser wat geleefd: "Ik voel me een beetje leeg, want het was een belangrijk weekend. Maar wel een beetje teleurstellend vanuit het sportieve aspect."

Stokje doorgeven

Vettel is binnen de paddock een geliefd karakter en de Duitser hoopt dat andere coureurs die mentaliteit overnemen. "Het was een voorrecht, de positie waar we in zaten. Ik hoop dat de coureurs het werk voortzetten. Wij hebben de kracht om iedereen te inspireren. Er zijn belangrijkere zaken dan alleen rondjes rijden, maar het is wel waar we van houden en als we daardoor belangrijke waarden kunnen overbrengen, dan is dat een goed ding. Daardoor waren de laatste twee seizoenen fantastisch", aldus Vettel die er een punt achter zet.