Weersverwachting seizoensafsluiter: Zonnig en droog in Abu Dhabi

Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 10:27

Het is tijd voor de laatste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap, dat wordt verreden in Abu Dhabi. Max Verstappen heeft de beste papieren in handen voor de zege en Sergio Pérez wil de tweede plek in het kampioenschap veiligstellen. Charles Leclerc wil die plek niet opgeven en dus is er nog genoeg waarvoor geknokt wordt.

Het Formule 1-circus is na 21 races afgestreken naar de traditionele finale op het Yas Marina Circuit. Dit jaar is de titelstrijd al eerder besloten en dus gaat het om het gevecht om plek twee. Niet alleen in het coureurskampioenschap kan daar nog een verschuiving plaatsvinden, ook in het constructeursklassement kan Mercedes nog een plekje winnen, maar dan moet het twintig punten op Ferrari goedmaken. Ook McLaren en Alpine zijn nog met elkaar in gevecht voor de vierde plek in het kampioenschap en daar is veel prijzengeld mee gemoeid.

Weersverwachting

De Grand Prix van Abu Dhabi zal onder een temperatuur van 31 graden Celsius worden verreden. Het belooft deels zonnig te worden, al voorspelt Accuweather dat het wolkendek zo'n 35 procent van de lucht in beslag zal gaan nemen. De kans op neerslag is 1 procent en er hangt een matige wind van zo'n 26 kilometer per uur, met windstoten van 46 kilometer per uur.