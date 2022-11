Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 15:14 - Laatste update: 15:16

Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez, ziet dat zijn zoon de druk aan het opvoeren is op Max Verstappen en stelt dat Checo de echte moeilijke races wint.

Vader Pérez heeft het gebeuren in Brazilië natuurlijk ook bekeken en hij vermoedt dat de Nederlander de druk begint te voelen van de 32-jarige Checo. Tegenover Esto legt Pérez senior uit dat Checo het in het verleden nooit heeft moeten hebben van de cadeautjes en wijst hij naar het feit dat de Mexicaan alles zelf heeft verdiend. In São Paulo kon Verstappen zijn teamgenoot de helpende hand bieden, maar dat weigerde hij.

Artikel gaat verder onder video

'Max voelt hete adem'

Pérez rijdt zijn tweede jaar bij Red Bull Racing en hoewel hij eerder dit jaar nog aangaf dat hij voor de titel wilde vechten, is de realiteit dat het onderlinge verschil tussen hem en zijn teamgenoot enorm groot is. Pérez senior ziet echter dat de druk op Verstappen aan het toenemen is. "Max voelt de hete adem van Checo door zijn helm heen, door wat hij daar liet zien. Hij heeft nog niet eerder zo'n teamgenoot gehad, want die waren allemaal een stuk minder", zo beoordeelt de Mexicaanse politicus. Ook wijst hij naar een kwaliteit die Verstappen in zijn ogen niet heeft, maar zoon Checo wel: "De écht moeilijke races winnen."

OOK INTERESSANT: Horner geeft opheldering over verwarrende situatie Ricciardo en Red Bull

Professional

Verstappen was de afgelopen week de gebeten hond en veel fans en media vielen over de actie van de Nederlander. "Ik vind het ongelooflijk dat ze hem [Pérez] verdedigen, dat is de grootste voldoening", zo gaat senior verder. Daarnaast denkt hij niet dat de viervoudig racewinnaar vanaf nu geen gehoor meer zal geven aan teamorders. "Dat zal hij natuurlijk gewoon doen, omdat hij een professional is met een groot hart", aldus vader Pérez.