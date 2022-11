Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 13:19

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard vindt dat Max Verstappen een punt had in Brazilië, toen hij weigerde gehoor te geven aan de teamorders. De Schot vindt dat Sergio Pérez zijn handjes dicht mag knijpen met het zitje bij Red Bull en stelt dat de Mexicaan consequent te langzaam is ten opzichte van zijn teamgenoot.

De 51-jarige Coulthard voelt wel mee met Pérez, die vooral de rol als teamspeler moet invullen. De Schot had in zijn eigen tijd bij McLaren een soortgelijke rol ten opzichte van Mika Häkkinen en snapt de frustraties van de Mexicaan wel, al wijst hij naar een duidelijke rangorde bij de topteams. Bij het Britse Mirror geeft hij tekst en uitleg: "De reden dat ik de teamorders aannam toen ik te horen kreeg dat ik Mika voor moest laten, was dat ik één andere keuze had, namelijk vertrekken. Ik had geen mogelijkheid om ergens anders heen te gaan, dus koos ik de weg die me een auto en de mogelijkheid gaf om te presteren. Als Checo het niet leuk vindt, dan kan hij het team verlaten - maar waar gaat hij heen?"

Dankbaar

Coulthard vindt dat Pérez in die zin wat dankbaarder moet zijn, aangezien Red Bull hem een kans heeft gegeven. "Checo was eigenlijk al uit de Formule 1 en niemand gaf hem meer een mogelijkheid. Red Bull gaf hem de kans om terug te komen, met een auto waarmee hij races kan winnen. Hij heeft een eerlijke kans gehad om te proberen Max te verslaan en hij heeft consequent niet hetzelfde niveau gehaald", zo legt hij uit.

Sergio Pérez & Max Verstappen

Elite

Dat Verstappen een teamorder weigerde, daar kijkt Coulthard niet van op. "De realiteit is dat Max één van de elite coureurs ter wereld is. Elite coureurs zoals de Schumachers en Sennas hebben hun carrière niet doorgemaakt zonder soms overhoop te liggen met hun teams. Dat maakt deel uit van hun DNA, maar ook van hun succes. Om een zin uit Jerry Maguire te gebruiken, 'it's not show friends, it's showbusiness'", aldus Coulthard.