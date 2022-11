Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 november 2022 17:52 - Laatste update: 19:31

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull Racing overeen was gekomen met Daniel Ricciardo. De Australiër zou volgens Helmut Marko vanaf volgend seizoen actief zijn als derde coureur bij het team van Red Bull, maar het is dezelfde Marko die nu ontkent dat er al sprake is van een afgeronde deal.

Eerder op de vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Ricciardo vanaf 2023 terugkeert bij het team van Red Bull. De Australische coureur gaat na dit seizoen niet meer door bij McLaren en dus moest hij op zoek naar een nieuw avontuur. Volgens uitspraken van Marko bij Sky Deutschland waren de geruchten die de laatste weken steeds vaker de kop opstaken waar en hij leek dan ook te bevestigen dat Ricciardo vanaf 2023 aan de slag ging als testcoureur voor het Oostenrijkse team.

Marko ontkent

Hoewel wel meteen duidelijk werd gemaakt dat er nog geen contract ondertekend was, is het nu diezelfde Marko die tegenover Servus TV de eerdere berichtgeving ontkent. Volgens de Oostenrijker zou het helemaal nog niet vaststaan dat Ricciardo vanaf volgend seizoen aan de slag gaat als reservecoureur achter Max Verstappen en Sergio Pérez. Motorsport.com citeert de uitspraken van Marko op de Oostenrijkse televisie. "We zijn met hem in gesprek, maar er is nog niets uitgekomen", klinkt het stellig.

Einde in de F1?

Dit weekend werkt Ricciardo in ieder geval zijn voorlopig laatste Formule 1-race af tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Wegens tegenvallende resultaten bij het team van McLaren, besloot de leiding van de Britse renstal om Ricciardo aan de kant te schuiven ten faveure van zijn jongere landgenoot, Oscar Piastri. De voormalig Red Bull-coureur ging daarop op zoek naar een passende nieuwe uitdaging, maar wist die vooralsnog niet te vinden.