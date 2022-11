Jan Bolscher

Vrijdag 18 november 2022 09:54

Max Verstappen en zijn familie ontvingen na de Grand Prix van Brazilië tal van bedreigingen via social media. Het ging zelfs zo ver dat de tweevoudig wereldkampioen een berichtje van zijn zusje kreeg of het "alsjeblieft op kon houden."

De spreekwoordelijke botsing tussen Red Bull Racing-teammaten Verstappen en Sergio Pérez zorgde afgelopen zondag en de dagen daarna voor een stortvloed aan reacties. In de pers werd het onderwerp breed uitgelicht, maar met name op social media ging het heftig te keer. De Nederlander en zijn team hebben inmiddels alles uitgesproken en afgesloten, maar de haatreacties en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van Verstappen en zijn familie zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Onacceptabel gedrag

Op de persconferentie in Abu Dhabi op donderdag ging de 24-jarige Limburger er op in: "Wat ik gelezen heb is walgelijk", vertelde hij onder andere. "Ze vielen mijn familie aan. De berichten die mijn moeder, zus, vader en vriendin hebben gekregen zijn onacceptabel. Dat moet absoluut stoppen. Als je een probleem met mij hebt is dat prima, maar van mijn familie blijf je af. Het is onacceptabel gedrag van ontzettend veel mensen. Ook in deze paddock. Veel mensen... Wat ze hebben geschreven, het is belachelijk."

Doodsbedreigingen

Tegenover de NOS gaat Verstappen wat verder in op alle felle reacties en zelfs doodsbedreigingen die hij en zijn familie hebben ontvangen: "Het feit dat mijn zusje mij moet appen om te zeggen: 'Kan het alsjeblieft ophouden', al die bedreigingen naar mij en mijn familie toe, dan gaat het wel heel ver", vertelt hij. "Normaal gesproken lees ik die dingen niet, maar als het mijn familie aangaat, dan ga je wel echt te ver." Op de vraag of het echt zo heftig was, klinkt het: "Ja absoluut, het slaat echt totaal nergens op."