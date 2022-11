Remy Ramjiawan

Voor Sergio Pérez telt er aankomend weekend maar één ding, de Mexicaan wil tweede worden in het kampioenschap. Voordat hij aan dat doel wil gaan werken, wil hij wel de geruchten en de misverstanden over de teamorders uit de wereld helpen, daarnaast gaat hij in op het momentje in Monaco.

Voor de viervoudig Grand Prix-winnaar ligt dan ook de schone taak in Abu Dhabi op hem te wachten om voor de Ferrari-coureur te eindigen. Ferrari heeft zich al gefocust op het nieuwe jaar en de ontwikkelingen van de F1-75 zijn al stopgezet. Vermoedelijk heeft Red Bull in Abu Dhabi dan ook de snellere wagen, maar zoals in Brazilië al te zien was, moet het ook met de afstelling en de bandenslijtage in orde zijn.

Teamorders

Voordat de strijd van aankomend weekend van start kan gaan, blikt Pérez terug op de afgelopen week en de commotie omtrent de teamorder. "We hebben alles besproken wat er in São Paulo is gebeurd en in het belang van het team hebben we besloten om dit intern te houden. Wij hebben het inmiddels besproken en achter ons gelaten, dus we gaan door. We moeten weer het team worden dat we voorheen waren, sterk en solide", zo reageert de Mexicaan. De relatie met Verstappen is ook weer hersteld: "We zijn volwassen en we kunnen dit achter ons laten." Daarnaast bevestigt de viervoudig racewinnaar dat er van tevoren niets was besproken over teamorders, zoals zijn Nederlandse teamgenoot eerder ook al aangaf. Er wordt gehint naar vuil spel van Pérez in Monaco en dat wil hij graag rechtzetten: "Binnen het team weten we precies hoe het is gegaan en dat gerucht klopt niet. Kijk, ik gaf alles in dat laatste rondje en ik crashte ook al bijna in de eerste bocht, mensen maken gewoon fouten."

Abu Dhabi

In Abu Dhabi moet Pérez voor Leclerc eindigen, wil hij de Monegask verslaan in het klassement. De 32-jarige Red Bull-coureur is er dan ook nog niet zeker van dat dit zomaar gaat lukken. "Ik ben erg bezorgd over Charles. Ik wil natuurlijk graag voor hem eindigen, want dat betekent toch net iets meer voor het kampioenschap", aldus de Mexicaan.