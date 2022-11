Remy Ramjiawan

Formule 1-commentator Olav Mol verwacht dat Max Verstappen in Abu Dhabi, mocht het nodig zijn, de ultieme teamrol zal gaan aannemen. In São Paulo negeerde de titelhouder de opdracht van zijn renstal, maar zover zal het niet komen tijdens de laatste race van het jaar.

Voor Sergio Pérez staat nog altijd de tweede plek in het kampioenschap op het spel. Die positie levert niet extra prijzengeld op, maar de Formule 1 is een competitieve wereld en dus zou een een-tweetje in het klassement de dominantie van Red Bull onderstrepen. Om te eindigen op P2, moet Pérez in Abu Dhabi afrekenen met Charles Leclerc. De Monegask heeft evenveel punten als Checo, maar met meer overwinningen op zak, staat hij momenteel op de tweede plek. Voor Pérez is de missie duidelijk: hij moet voor Leclerc finishen.

Overduidelijk gehoor geven aan teamorder

Op het Yas Marina Circuit kan zich de situatie voordoen dat Verstappen zijn teamgenoot kan helpen. Anders dan in São Paulo, zal hij er dit weekend wel gehoor aan geven, zo verwacht Mol ook die bij Tijd voor MAX zijn zegje doet: "Het zou mij niet verbazen, als het zover zou moeten komen dat Max zijn teamgenoot er voorbij moet laten, al moet hij zes seconden stil gaan staan, dan zal die dat waarschijnlijk heel overduidelijk gaan doen."

Op eigen kracht

Ondanks de hulp die de Nederlander zijn teamgenoot kan bieden, moet Pérez er eerst zelf voor zorgen dat hij in de positie zit, dat hij om een teamorder kan vragen. "Maar uiteindelijk moet je het toch op eigen kracht doen en af en toe kun je een teamgenootje helpen", zegt de zestig-jarige Mol. Toch is een teamorder iets wat altijd gemengde gevoelens oproept, zo moet de commentator erkennen. "Maar om iemand een overwinning te geven of ik stap wel van het podium zodat jij erop kan, dat zit niet echt in een autosporter en bij Verstappen al helemaal niet", sluit Mol af.