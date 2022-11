Ewan Gale & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton hoopt tijdens de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi de overwinning te pakken en daarmee zijn bizarre record van minimaal één overwinning per seizoen intact te houden. Daarvoor hoeft hij niet per se op hulp te rekenen van Toto Wolff, die aangeeft dat hij zeker geen voorkeursbehandeling krijgt over George Russell.

Hamilton wist dit seizoen tot nu toe geen race te winnen en dat is voor het eerst in zijn carrière. De zevenvoudig wereldkampioen wist namelijk sinds zijn entree in de sport in 2007 in elk seizoen minimaal één race te winnen. Hoewel de Brit dus nog altijd droog staat, zat hij wel een aantal keer dichtbij. Met name de afgelopen races wist Hamilton meermaals het vuur aan de schenen te leggen bij Max Verstappen en Russell, al mondde dat uiteindelijk slechts uit in een paar tweede plaatsen en dus begint de tijd te dringen.

Voorkeursbehandeling

Inmiddels is de droogte bij het team van Mercedes zelf wél verdwenen, nadat Russell dus de Grand Prix van São Paulo vorig weekend op zijn naam wist te schrijven op het circuit van Interlagos. Ondanks die zege hoeft Hamilton niet op een voorkeursbehandeling van zijn team rekenen tijdens de laatste race als de Zilverpijlen in een mogelijke één-twee-situatie komen. "Lewis heeft geen voorkeursbehandeling nodig en het is ook niet iets wat hij ooit zou willen", klinkt het stellig vanuit Wolff.

Auto op de juiste rit

Daarnaast denkt de Oostenrijker dat het allemaal ook een stuk minder belangrijk voor Hamilton is als alle diverse media doen voorkomen. "Hij heeft eerder al gezegd dat het winnen van een race per seizoen niet zo'n prioriteit meer voor hem is. Het gaat hem er meer om dat we de auto terug weten te krijgen op de plek waar hij kan staan. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar voor meer overwinningen én het kampioenschap rijden", besluit de teambaas.