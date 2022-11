Grand Prix van Abu Dhabi: de memorabele momenten op het Yas Marina Circuit

Brian Van Hinthum

Woensdag 16 november 2022 06:59

Het komende weekend is het alweer tijd voor de allerlaatste race van dit voorbij gevlogen seizoen: de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit. Inmiddels hebben we natuurlijk een hoop iconische momenten en races mogen meemaken op dit circuit en daarvan zetten we er een aantal op een rijtje.

Abu Dhabi is de hoofdstad van het land en daarnaast de hoofdstad ook van het grootste emiraat van het land: Abu Dhabi. Het is dus niet de grootste stad van het land, want dat is het nóg bekendere Dubai. Naar schatting wonen er zo'n anderhalf miljoen inwoners in Abu Dhabi, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit expats uit landen als Nepal, Bangladesh en de Filipijnen.

Het podium van komend weekend: Yas Marina Circuit

Het Yas Marina Circuit is met zijn dikke een miljard aan kosten het duurste circuit dat ooit gebouwd is. Het door Herman Tilke ontworpen circuit werd in 2009 voor het eerst verreden en gewonnen door Sebastian Vettel in zijn Red Bull. Het circuit ligt op het speciale eiland 'Yas', waar ook het bekende Ferrari World gelegen is.

Hamilton in de ondergaande Abu Dhabi-zon

De baan is in 2021 flink op de schop genomen om het sneller te maken en meer kansen op inhaalmogelijkheden te bieden. Bocht 5 en 6 van het circuit zijn verwijderd, waardoor de coureurs meteen doorrijden richting de haarspeldbocht. Van de bochten 11 tot en met 14 is één lange bocht gemaakt. De veranderingen aan het circuit zorgden ervoor dat rondje Yas Marina vanaf 2021 zo'n veertien seconden sneller gaat zijn dan voorheen.

Memorabele momenten

Omdat de Grand Prix van Abu Dhabi vaak aan het einde van het seizoen gereden wordt, zijn er ook een aantal beslissingen gevallen op het Yas Marina Circuit en hebben we een aantal memorabele momenten gezien sinds de invoering van 2009. Die eerste race in 2009 is op zich al een memorabel moment an sich. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van de Formule 1 werd er namelijk een race verreden die begon in het daglicht en eindigde in het donker. Het leverde prachtige plaatjes op en Vettel kon er ook wel van genieten. Hij was samen met Mark Webber op P2 de mannen van Brawn Grand Prix, die de wereldtitel al op zak hadden.

Vettel wint de eerste race in Abu Dhabi, voor Webber en Button

Het was de opmaat naar iets mooi voor de voor Red Bull rijdende Duitser. In 2010 kwam de jongeling als de nummer drie van het wereldkampioenschap richting het emiraat. Fernando Alonso leek voor de Ferrari dé titelfavoriet, terwijl ook Webber en Lewis Hamilton in zijn McLaren kans maakten op de titel. De van pole position vertrekkende Vettel kwam nimmer in de problemen en werd in het zadel geholpen door tactisch geblunder bij het team van Ferrari. Alonso kwam na een pitstop niet meer voorbij aan Vitaly Petrov in zijn Renault en ook Webber zakte door het ijs. Beide heren werden respectievelijk zevende en achtste, waardoor Vettel zich tot jongste wereldkampioen ooit wist te kronen.

Vettel kroont zich tot jongste wereldkampioen

Ook in 2016 kwam het allemaal aan op de ontknoping onder de kunstlichten van het Yas Marina Circuit. Mercedes-coureurs Hamilton en Nico Rosberg vochten voor het wereldkampioenschap, waarbij uiteindelijk de Duitser na een heroïsche race aan het langste eind wist te trekken. Het bleef spannend tot het einde van de vlag. Hamilton, rijdend op kop, besloot om doelbewust te vertragen en Rosberg te verleiden tot het maken van een inhaalactie, of Vettel op P3 en Verstappen op P4 tot het inhalen van de Duitser. Vettel leek de acties van Hamilton door te hebben en hij haalde zijn landgenoot expres niet in, waardoor uiteindelijk Hamilton, Rosberg, Vettel en Verstappen in slagvolgorde over de finish kwamen en Rosberg zijn eerste en enige wereldtitel wist op te eisen, tot frustratie bij Hamilton.

Rosberg viert zijn eerste wereldtitel, Hamilton lacht als een boer met kiespijn

De kers op de taart van dit inmiddels toch vrij unieke circuit kwam natuurlijk in 2021, toen Hamilton en Verstappen met een gelijk puntenaantal richting het slotakkoord van een enerverend seizoen trokken. Daar waar Hamilton er lange tijd vandoor leek te gaan met wereldtitel nummer acht, was het Nicholas Latifi die met het veroorzaken van een safety car een slotfase wist te ontknopen waar over vijftig jaar nog steeds over gepraat wordt. Verstappen en Red Bull doken naar binnen voor nieuwe softs, er kwam nog één [controversiële] ronde en daarin wist de Nederlander toe te slaan en Hamilton en Mercedes in complete shock en teleurstelling achter te laten. Zijn eerste wereldtitel werd hier in Abu Dhabi een feit.