Remy Ramjiawan

Zondag 13 november 2022 17:49

Bij Mercedes gaan ze er niet vanuit dat de Grand Prix van São Paulo zomaar eventjes wordt gewonnen. Engineer Andrew Shovlin, verwacht namelijk dat Max Verstappen bij iets warmere omstandigheden zal meedoen in het gevecht om de overwinning.

Het raceweekend in Brazilië staat bol van de verrassingen. Zo wist Kevin Magnussen de show op vrijdag te stelen door de pole position te pakken. George Russell wist zijn eerste zege in de koningsklasse te pakken, door de sprintrace van zaterdag te winnen. Opvallend was dat Red Bull Racing er eigenlijk niet aan te pas kwam. Verstappen reed weliswaar op de medium compound, maar ook Sergio Pérez, die wel het zachtste rubber onder de auto had laten schroeven, had moeite om bij de top drie in de buurt te komen.

'Kiezen tussen twee kwaden'

Na de verkorte race gaf de Limburger aan dat het team uit Brackley het goed voor elkaar had en stelde hij zelfs dat Mercedes er 'onverslaanbaar' uit zag. Shovlin kruipt, bij Motorsport.com echter in de rol van de underdog en voorspelt nog een pittig gevecht met de titelhouder, daarnaast vindt hij dat de bandenkeuze nog goed kan uitpakken voor Verstappen. "Het hoeft niet te betekenen dat Red Bull niet wist dat de medium een slechte band was. Misschien wisten ze dat wel en wilden ze alvast een set kwijt zijn voor de hoofdrace, zodat ze dan niet twee sets van deze compound hoeven te gebruiken. Ik vermoed dat ze hebben gekozen tussen twee kwaden en dat dit de minst slechte keuze was", zo wijst de Mercedes-man naar een mogelijke strategische keuze van Red Bull.

Grand Prix van São Paulo

Russell zal naast teamgenoot Lewis Hamilton van start gaan vanavond en hoewel Mercedes de eerste rij in handen heeft, houdt het nog altijd de temperatuur in de gaten, want daardoor zou Verstappen weleens een belangrijke factor kunnen worden. "Misschien hebben de koelere omstandigheden ons geholpen in de sprintrace. Bovendien reden we op de juiste band, dat heeft ook geholpen", legt Shovlin uit. Al met al houdt de Brit rekening met het gevaar vanuit de Nederlander: "Bovendien zullen ze dan niet op de verkeerde band staan. Naast de softs moeten we namelijk allemaal de medium of harde band gebruiken. We verwachten dus een pittiger gevecht."