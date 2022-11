Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 17:15 - Laatste update: 17:26

Na de nodige veranderingen aan de hand van verschillende gridstraffen is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van São Paulo eindelijk een feit. Yuki Tsunoda ontving vlak voor het bekendmaken van de opstelling nog een gridstraf: hij zal de race vanuit de pitstraat beginnen. De Mercedessen bekleden de voorste startrij.

Op de zaterdag tijdens de sprintrace startte polesitter Kevin Magnussen nog wel goed, maar hij viel zoals verwacht wel snel terug in de pikorde. Max Verstappen pakte op dat moment op zijn mediums nog de leiding, maar moest later lijdzaam toezien hoe de strategische keuze van Red Bull Racing in de soep liep. Verstappen kon met zijn RB18 de snellere concurrentie die op de softs stonden geen tegenstand bieden en hij kelderde dan ook redelijk machteloos van het podium, waardoor hij als vierde over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere straffen

Deze zondag start hij vanaf de derde stek achter beide Mercedessen, want Carlos Sainz op P2 heeft een gridstraf aan zijn broek. George Russell en Lewis Hamilton starten verrassend van de eerste startrij. Er is na de sprintrace op zaterdag nog een gridstraf gekomen voor Fernando Alonso, die dus als zeventiende aan zijn voorlaatste race voor het team van Alpine begint. Tsunoda start zoals gezegd vanuit de pitstraat wegens het vervangen van onderdelen.