Zondag 13 november 2022 14:50 - Laatste update: 14:57

Max Verstappen en Red Bull Racing besloten voor de Grand Prix van Mexico alle gesprekken met Sky Sports te boycotten. De Nederlander was van mening dat hij vaak kleinerend en subjectief benaderd wordt door het medium, met presentator Ted Kravitz in het bijzonder. Michael Bleekemolen kan wel begrip op brengen voor de wereldkampioen.

Aanleiding van de hele ophef in Mexico zijn uitspraken die Sky Sports' pitreporter Ted Kravitz vorige week in Austin gedaan heeft tijdens zijn gebruikelijke rubriek Ted's Notebook. Tijdens het programma, waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem worden gemaakt.

Objectiviteit

Inmiddels lijkt de lucht geklaard en praat de Red Bull-stal weer gewoon met het medium. Bleekemolen kon wel begrip opbrengen voor de acties van Verstappen en consorten. "Het was een beetje te ver gegaan", opent hij tegenover GPFans. "De Engelse commentaren, die zijn natuurlijk heel erg. Maar je moet je chauvinisme moet je een beetje temperen. Wij zijn er natuurlijk ook wel mee bezig met onze verslaggevers allemaal, maar niet zoals die man. Want die kraakt Max natuurlijk volledig af. Dat moet je niet doen. Dan ben je ook geen goed journalist, denk ik.

Polarisatie

De Amsterdammer is dan ook van mening dat men toch wel zo feitelijk mogelijk moet blijven. "Een beetje objectief. Je mag best wel een beetje een richting op sturen en praten, maar je moet wel objectief blijven", meent Bleekemolen. "Die kunnen dat natuurlijk niet zo goed incasseren allemaal. Dat begrijp ik ook wel", doelt hij op Verstappen en Red Bull. De vraag is dan of die polarisatie een dingetje van deze tijd is of al langer dan vandaag bestaat. "Het is wel een ding wat plotseling ontstaan is. Het is alle tijd natuurlijk wel al een beetje haat en nijd geweest onderling. Dat hoort ook een beetje bij de sport", besluit hij.