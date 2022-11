Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 07:59

Het team van Alpine heeft een statement naar buiten gebracht waarin men tegen de vele haatvolle reacties in gaat die het team zaterdag na de sprintrace in São Paulo ontving. Het Franse team vraagt aandacht voor de online scheldkanonnades die men ontving na afloop van de dramatisch verlopen dag in Brazilië.

De sprintrace van de Grand Prix van São Paulo werd een sessie om zeer snel te vergeten voor het team van Alpine. De Franse renstal zag hoe Ocon en Alonso vroeg in de race tot een botsing kwamen, waardoor de Fransman veel schade opliep en ook Alonso naar binnen moest voor wat reparatiewerkzaamheden. Uiteindelijk de Spaanse coureur nog als vijftiende over de streep te komen, terwijl Ocon het met een teleurstellende P18 moest doen. Na de race vloog de bolide van de Fransman tot overmaat van ramp ook nog in de fik en dus leek de rampdag compleet.

Online haat

Het kwam het team online op een hoop commentaar te staan en daar heeft men nu schoon genoeg van. "Wat er ook gebeurt op de baan, er is nooit een excuus voor haatdragend commentaar, uitschelden of giftigheid richting onze coureurs, medewerkers, fans en wie dan ook online. Van alle berichten die we ontvangen hebben op onze social media-kanalen, waren er 882 commentaren toxic, waarvan er 162 enorm toxic waren. Dit is totaal onacceptabel", schrijft men in de verklaring.

Actie ondernemen

Het bericht gaat verder en er wordt aangekondigd dat er actie ondernomen wordt door het Franse team. "Wat we vandaag gezien hebben, is helaas geen op zichzelf staand incident. We blijven online haat en discriminatie zien en dat tolereren wij niet. We zullen actie ondernemen tegen individuen die posts produceren waarin onze coureurs, medewerkers en fans online worden uitgescholden", besluit het statement.