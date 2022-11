Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft in Nelson Piquet een ervaren schoonvader als het gaat om de Formule 1. De Braziliaanse voormalig coureurs wist drie keer wereldkampioen te worden in zijn glorietijd en zou dus een hoop van zijn ervaringen kunnen delen. Toch geeft Verstappen toe nooit met hem te praten over de Formule 1.

Hoewel Verstappen niet vaak langsgaat bij zijn schoonfamilie, was er natuurlijk in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo weer eens de gelegenheid om samen met Kelly Piquet langs te gaan bij de familie. De Nederlander heeft een paar dagen doorgebracht in Brasilia en was daar dus met Piquet senior en de rest van de familie. De man uit Rio de Janeiro was van 1978 tot en met 1991 actief in de koningsklasse en werd driemaal wereldkampioen: In 1981, 1983 en 1987.

Controversiële uitspraken

Recent kwam Piquet nog negatief in het nieuws toen hij opmerkelijke en opruiende uitspraken deed over de nieuwe aanstaande president van Brazilië, Lulu da Silva. Hij wordt de opvolger van Piquet's goede vriend, Jairo Bolsonaro. Dat viel niet helemaal goed bij Verstappen zijn schoonvader. "We gaan Lula hier weghalen, die kl**tzak. Lula moet naar een begraafplaats, de kl**tzak..", riept de boze Braziliaan onder meer. Het was niet de eerste keer dat Piquet op deze wijze negatief in het nieuws kwam, zo baarde hij eerder opzien door Lewis Hamilton racistisch te bejegen.

Gespreksstof met Piquet

Deze week was Verstappen zoals gezegd dus op bezoek bij zijn schoonfamilie en hij krijgt de vraag of hij nog wat tips heeft gekregen van zijn schoonvader en of er over Formule 1 is gesproken. "Nee, dat hebben we niet gedaan om eerlijk te zijn. We hoeven niet over de Formule 1 te praten. Het was belangrijker voor mijn vriendin om haar familie te zien. We wonen in Europa, dus ze is vaak weg van haar familie en daarom gingen we op bezoek. Het was leuk en heel relaxed. Brazilië is een prachtig land met veel verschillende soorten plekken. Het is altijd leuk om verschillende plekken te bezoeken", besluit hij.