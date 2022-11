Fans betalen tienduizenden euro's voor fotootje op helm Vettel voor Abu Dhabi

Vincent Bruins

Zaterdag 12 november 2022 06:58

Sebastian Vettel zal een speciale helm dragen voor de Grand Prix van Abu Dhabi volgende week. Na de seizoensfinale van 2022 gaat de Duitser met pensioen. Er zullen duizend kleine foto's van fans op zijn helm staan.

Fans konden bieden op duizend plekken waar fotootjes van de winnaars van de veilingen komen te staan op de helm van Vettel. Het geld dat de viervoudig Formule 1-wereldkampioen hiermee ophaalt, zal naar goede doelen van zijn keuze gaan. Ook heeft de Aston Martin-coureur een webshop geopend waarop fans T-shirts kunnen kopen die Vettel zelf ook heeft gedragen.

Helm

Er zullen dus duizend foto's van fans op de helm van Vettel staan in Abu Dhabi. De prijs van iedere foto begon met een startbod van €50. Het hoogste bod was uiteindelijk maar liefst €70.000. De veilingen waren anoniem, dus we weten niet wie welke plek voor een fotootje heeft gewonnen. Op een tweede foto werd €58.000 geboden en op een derde foto maar liefst €50.000. Op alle duizend plekjes is een keer geboden en de laagste prijs waarvoor een foto werd gewonnen was €146.

T-shirts

De T-shirts die Vettel op de markt heeft gebracht, hebben dezelfde ontwerpen als waar hij zelf mee in de paddock rondloopt. Ze worden gemaakt van 100% organisch katoen en er wordt op een eerlijke manier samengewerkt met katoenboeren uit India. De T-shirts worden in Bangladesh en China gemaakt volgens strikte regels, waarbij de sociale en fysieke veiligheid van de werknemers centraal staan. De vier T-shirts die nu te koop zijn, staan de teksten "Miami 2060, eerste Grand Prix onder water", "Red de bijen", "#Race4Women" en "Same love" op.