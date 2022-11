Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 19:59

Het circuit van Interlagos vormt dit weekend het decor voor de derde en laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen. Dit betekent dat we op vrijdag al gaan kwalificeren, en op zaterdag een race over 100 kilometer voorgeschoteld krijgen. Maar hoe werkt het ook alweer precies?

Tijdens een sprintraceweekend gaat het reguliere programma behoorlijk op de schop. Op vrijdag wordt er slechts één vrije training verreden, waarna het direct tijd is voor de kwalificatie voor de sprintrace. Dit gebeurt middels het gebruikelijke systeem: Q1, Q2 en Q3. De uitslag van deze kwalificatie vormt de startopstelling voor de sprintrace. In tegenstelling tot afgelopen jaar, krijgt de snelste coureur in de kwalificatie officieel pole position op zijn naam. In 2021 ging deze eer naar de winnaar van de sprint.

De zaterdag

Op zaterdag wordt de tweede en laatste vrije training verreden. Vervolgens is het tijd voor de sprintrace zelf. Deze wordt verreden over 100 kilometer en mag maximaal 30 minuten duren. De uitslag van de sprintrace vormt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Als een coureur uitvalt, zal hij dus achteraan moeten starten.

Puntentelling sprintrace

De puntentelling is aangepast ten opzichte van afgelopen jaar. De winnaar krijgt dit seizoen acht punten (was drie punten), de nummer twee zeven punten (was twee punten) en dat loopt zo door tot één punt voor de nummer acht. Er zijn dus aanzienlijk meer knikkers te verdienen dan afgelopen jaar, waar alleen de eerste drie coureurs over de streep punten kregen.

Puntentelling

Nummer één: acht punten

Nummer twee: zeven punten

Nummer drie: zes punten

Nummer vier: vijf punten

Nummer vijf: vier punten

Nummer zes: drie punten

Nummer zeven: twee punten

Nummer acht: één punt

Zes sprintraces in 2023

De Formule 1 introduceerde de sprintraces in 2021. Destijds werden er drie verreden, waarna men het voor dit jaar op wilde schroeven tot zes. Daar kwam veel kritiek op, waarna er toch voor werd gekozen om het ook dit seizoen op drie sprintraceweekenden te houden. Inmiddels heeft de FIA de knoop echter toch doorgehakt. Vanaf 2023 zullen er zes sprintraceweekenden op de kalender staan. In de toekomst loopt dit aantal mogelijk nog hoger op.

Tijdschema raceweekend Brazilië

Vrijdag 11 november

Eerste vrije training: 16:30 uur

Kwalificatie: 20:00 uur

Zaterdag 12 november

Tweede vrije training: 16:30 uur

Sprintrace: 20:30 uur

Zondag 13 november

Race: 19:00 uur