Red Bull Racing kan in Brazilië record van Mercedes evenaren

Remy Ramjiawan

Donderdag 10 november 2022 16:53 - Laatste update: 19:01

De dominante vorm van Red Bull Racing kan een nieuw record opleveren, wat nu nog in handen is van Mercedes. Mocht Max Verstappen of Sergio Pérez zondagavond op de hoogste treden plaatsnemen, dan betekent dat de tiende overwinning op rij voor het team en dat wist Mercedes in 2019 voor het laatst te bolwerken.

Het 2022-seizoen blijkt, met nog twee ronden te gaan, een enorm dominant jaar voor Red Bull Racing te worden. Na de eerste drie races van het seizoen, waarin de Oostenrijkers veel last hadden van de betrouwbaarheid, leek het een intens gevecht te gaan worden met Ferrari. Toch kwam het niet zover en nam Red Bull, en dan met name Verstappen, het stokje over van de Scuderia. Sinds de Grand Prix van Frankrijk, in juni, heeft Red Bull Racing alle races weten te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Record

Op dit moment heeft het team een reeks neergezet, van negen zeges achter elkaar. Daarvan staan er acht op de naam van Verstappen en één op naam van Pérez, die de race in Singapore wist te winnen. Als Red Bull in São Paulo ook de zege weet te pakken, dan komt het op gelijke hoogte met Mercedes. Het Duitse team wist de tien opeenvolgende races vanaf de Grand Prix van Brazilië in 2018 tot aan de race op Circuit Paul Ricard in 2019 te winnen. Mocht het Red Bull lukken om het stokje over te nemen, dan tekent dat de dominante vorm van de regerend constructeurskampioen.

OOK INTERESSANT: Vettel gunt Verstappen record van harte: "Hopelijk wordt het zestien zeges"

Meeste overwinningen

Voor Verstappen staat ook nog altijd zijn individuele prestigestrijd op het spel. De titelhouder heeft momenteel veertien overwinningen te pakken, iets wat nog geen andere coureur is gelukt. Wel moet daarbij gezegd worden dat er in het verleden ook minder races werden verreden. Om procentueel boven Michael Schumacher uit te komen, moet Verstappen niet alleen de wedstrijd in São Paulo winnen, ook in Abu Dhabi moet dan overwinning worden gepakt.