'FIA verschuift deadline inschrijving motorfabrikanten voor 2026'

Remy Ramjiawan

Donderdag 10 november 2022 15:24 - Laatste update: 15:29

De FIA heeft de sluitingsdatum voor de inschrijving van de motorleveranciers die vanaf 2026 willen gaan meedoen in de koningsklasse verschoven. Initieel moesten fabrikanten zich voor 15 oktober aanmelden bij de FIA, maar volgens Motorsport.com is die deadline verschoven naar 15 november.

Wat de precieze oorzaak is van de verlenging, dat is niet duidelijk. Vermoedelijk wacht de FIA nog op een partij, die op dit moment geen ingang heeft in de sport. Porsche wil nog altijd vanaf 2026 meedoen in de Formule 1, maar na het afketsen van een deal met Red Bull Racing is er nog geen partij gevonden die de handen met de Duitsers ineen slaat. In de wandelgangen duikt de combinatie Williams en Porsche op, maar daar is officieel nog geen bericht van geweest. Ook Honda zou wellicht willen terugkeren naar de Formule 1 en mogelijk geeft de FIA de Japanners hiermee extra tijd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Porsche dichtbij deal met Williams: 50 procent overname en levering motoren vanaf 2026'

Deadline

Fabrikanten die zich willen inschrijven om deel te nemen vanaf het nieuwe motorreglement hebben dus tot aankomende dinsdag om zich aan te melden. Volgens Motorsport zijn er op dit moment geen partijen meer die zich op het laatste moment willen inschrijven. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat de FIA de puntjes op de 'i' wil zetten op het gebied van de regels, analyse en enkele problemen nog moet oplossen. Voorlopig zijn er vijf fabrikanten die zich hebben aangemeld bij de FIA om vanaf 2026 mee te gaan doen: Mercedes, Red Bull Powertrains, Ferrari, Renault en Audi. Porsche heeft zich officieel nog niet aangemeld.