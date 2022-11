Verstappen wil één-tweetje in kampioenschap: "Checo moet voor Charles blijven"

Remy Ramjiawan

Donderdag 10 november 2022 08:00 - Laatste update: 17:13

Max Verstappen kijkt uit naar het raceweekend in São Paolo. De Nederlander kan het record van de meeste overwinningen in één seizoen verder opschroeven, daarnaast wil hij in het klassement een één-tweetje behalen voor het team en wordt het belangrijk dat Sergio Pérez voor zijn rivaal Charles Leclerc eindigt.

Het voorlaatste raceweekend van het jaar vindt plaats in Brazilië. Niet alleen de Grand Prix wordt dit weekend verreden, ook staat de laatste sprintrace van het jaar op het programma. Het zorgt voor een andere opbouw van het weekend, waardoor de kwalificatie al op vrijdag plaatsvindt en er één vrije training minder is. Bovendien moeten de teams in minder tijd, de juiste afstelling weten te vinden.

Klassement

Red Bull heeft de constructeurstitel al weten te pakken, maar ook het kampioenschap voor de coureurs zit al in de tas en dus kan Pérez ervoor zorgen dat het een 'perfect' jaar wordt. "Als team willen we eerste en tweede eindigen in het kampioenschap, dus het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat Checo voor Charles blijft", opent de tweevoudig kampioen op Verstappen.com. De Mexicaan heeft momenteel een voorsprong van vijf punten op zijn rivaal uit Monaco.

Sprintweekend

Op Interlagos wordt de laatste sprintrace van het seizoen verreden en Verstappen wijst naar de uitdaging: "De sprintrace dit weekend, betekent dat we maar kort kunnen trainen, dus dat maakt het altijd iets lastiger om de auto perfect te krijgen en af te stellen binnen de beperkte tijd." De eerste twee sprintraces van het jaar werden gehouden in Imola en op de Red Bull Ring en Verstappen wist beide races op zijn naam te zetten.

Het circuit in São Paolo ligt Verstappen wel en in het verleden heeft hij dan ook goed gepresteerd op Interlagos. "Het is altijd fijn om weer in Brazilië te zijn, het is hier prachtig en het kent een rijke cultuur. Interlagos is een kort circuit en met alle hoogteverschillen en kombochten is het echt een gave baan om te rijden. Dit is natuurlijk ook een circuit met historie, waar ik van hou", aldus de tweevoudig kampioen.