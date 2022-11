Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 20:48 - Laatste update: 17:17

Lewis Hamilton werd deze week tot ereburger in Brazilië benoemd en die mooie onderscheiding is ook gezien door de Braziliaans Emerson Fittipaldi. De legendarische coureur begrijpt wel waarom men in zijn thuisland zo wegloopt met de Brit en denkt dat hij zomaar het komende weekend kan winnen op Interlagos.

Hamilton is officieel ereburger van Brazilië. Ayrton Senna is de grote idool van de zevenvoudig wereldkampioen en de Brit onderhoudt dan ook een uitstekende band met de Senna-familie. Mede om die reden is Hamilton uiterst populair onder het Braziliaanse publiek, zoals ook in 2021 bleek toen de Mercedes-coureur op het circuit van Interlagos één van de beste races uit zijn carrière reed door tijdens de sprintrace en de Grand Prix vanaf achteraan alsnog de overwinning te pakken.

Brazilianen

Fittipaldi gaat in gesprek met Vegas Insider in op de toch enigszins opmerkelijke benoeming en kan wel begrip op brengen voor de door zijn regering gemaakte keuzes. "Ik denk dat Lewis vanaf het begin altijd heeft laten merken dat hij één van de grootste Ayrton Senna-fans was en vorig jaar nam hij de Braziliaanse vlag mee. Hij heeft een hoop Brazilianen in hun hart weten te raken met die actie. Ook is hij naar zijn begraafplaats geweest en heeft hij veel respect getoond. Ik denk dat hel veel Brazilianen hem daarom respecteren.

Winst op Interlagos?

Of Hamilton de benoeming tot staatsburger het komende weekend kan verzilveren met een overwinning in São Paulo, valt nog te bezien. Fittipaldi zou er niet versteld van staan. "Ja, Mercedes heeft een hoop verbeterd sinds de laatste paar races. Hij heeft solide resultaten geboekt in de afgelopen races, dus hij heeft zeker een goede kans in Brazilië. Het zou zijn eerste overwinning van het jaar kunnen worden voor Mercedes", besluit hij.