Audi met Duitse coureur in de F1? "Dan moet het Mick worden''

Jorn Schonewille

Maandag 7 november 2022 19:54

Vanaf 2026 slaan Audi en Sauber de handen in een om mee te doen aan de Formule 1. Een Duits team met een Duits coureur is voor veel Duitsers een droom. Marc Surer laat zich horen wanneer hij wordt gevraagd wie dit Duitse coureur moet zijn bij het team van Audi.

Marc Surer laat op de Duitste tak van Motorsport.com zijn licht schijnen op de situatie. Een Duitse coureur bij een Duits team is voor velen zoals gezegd de wens. Even leek dit zelfs een vereiste te worden, maar die randvoorwaarde lijkt op dit moment meer zo keihard te zijn als dat het hiervoor was. Maar het zou natuurlijk vanuit meerdere oogpunten interessant zijn voor het team. Maar wie moet die Duitse coureur dan zijn? Marc Surer laat weten dat hij zou gaan voor Mick Schumacher.

Niet per se

''Je hoeft niet per se een Duitse coureur te hebben'', trapt Surer af in een interview met Formel1.de. Surer laat weten dat een ontwikkelingsprogramma voor Duitse talenten dringend nodig is. Er komt namelijk op dit moment volgens de Formule 1 kenner niets of niemand naar voren tijdens de races in Duitsland. "Er staan op dit moment maar weinig Duitse coureurs op het lijstje. Mick Schumacher is degene die het nieuwst is en het verst is gekomen.''

Schumacher 2023

Een zitje bij een Duits team kan voor Schumacher waarschijnlijk niet snel genoeg komen. De Duitser lijkt namelijk plaats te moeten gaan maken bij Haas. Dit vanwege een gebrek aan prestaties. Zijn landgenoot Nico Hülkenberg zal zeer waarschijnlijk de plaats van Schumacher innemen. Ook hij kan natuurlijk ooit een interessante optie worden voor Audi in 2026. Al is Schumacher qua leeftijd wellicht een betere keuze.