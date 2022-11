Ferrari betreurt 'minimaal' effect van straf voor budgetcap Red Bull

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies, is kritisch op de straf die Red Bull Racing heeft gekregen voor het schenden van de budgetcap. De Fransman stelt dat de straf een minimale impact zal hebben, maar legt zich uiteindelijk neer bij wat de FIA heeft bepaald.

Red Bull kreeg van de Cost Cap Administration van de FIA een boete van zeven miljoen dollar en een vermindering van tien procent op het gebruik van de windtunnel en CFD-tools na een overtreding van iets meer dan 1,8 miljoen pond. Teambaas Christian Horner omschreef de straf als "draconisch" en zei dat deze zou kunnen leiden tot een verlies van een halve seconde per ronde bij de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen.

'Te licht'

Mekies vindt dat Red Bull er licht vanaf is gekomen. "We hebben de afgelopen weken gesproken over wat je zou doen met een half miljoen meer, een miljoen, twee miljoen, drie miljoen, enzovoort", aldus Mekies. "Vanuit ons perspectief, met onze cijfers van Ferrari, lijkt twee miljoen euro aan overbesteding iets wat een significante invloed zou hebben op de rondetijd. Maar we moeten verder, de straf is wat het is. Maar we vinden het zeker te laag", zo gaat de Fransman verder.

Wat hem vooral steekt, is het feit dat de overbesteding of het boetebedrag niet van de budgetcap van volgend jaar is afgegaan voor het Oostenrijkse team. "Daarom ben je in feite volledig vrij om je geld elders uit te geven. Je kan iets minder uitgeven in de windtunnel waar die tien procent beperking voor geldt, maar je kan het geld verder uitgeven zoals je wil. Dus we denken dat, alles bij elkaar genomen, wat overblijft van de echte impact van die straf, waarschijnlijk zeer klein zal zijn", zo zegt Mekies.

Kritiek FIA

Mekies heeft de FIA ook opgeroepen om haar bevindingen over het budgetplafond van dit jaar, volgend seizoen veel eerder bekend te maken dan nu het geval was. De teams leverden begin maart hun rekeningen in bij de FIA, maar pas eind oktober werden de details bekendgemaakt. Toegegeven, de FIA was bezig met het eerste jaar van indieningen en kreeg te maken met veel vragen van de teams die op vele punten opheldering wilden hebben. Mekies hoopt echter dat het proces volgend jaar kan worden versneld.

"Het belangrijkste is dat we tot een duidelijke overtreding zijn gekomen, en tot een bevestigde overtreding", zegt Mekies, verwijzend naar Red Bull. "Wat we allemaal moeten doen is de FIA steunen om ervoor te zorgen dat we niet wachten tot oktober volgend jaar om te weten hoe 2022 verliep. Dat is iets wat de meeste mensen zullen delen. We zullen zeker alles doen wat we kunnen om iedereen te steunen, om dat doel te bereiken", sluit Mekies af.