Marko geeft toe dat juniorenprogramma Red Bull Racing te wensen over laat

Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 14:42 - Laatste update: 14:45

Red Bull Racing staat bekend als het team dat zelf talenten kweekt om deze vervolgens naar de koningsklasse toe te brengen. Toch is de afgelopen jaren de spoeling wat dun en dr. Helmut Marko moet dan ook toegeven dat het programma de afgelopen jaren niet zo succesvol is geweest.

Marko is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de talenten in het opleidingsprogramma, maar ook voor de coureurs die bij AlphaTauri en Red Bull Racing zitten. De Oostenrijker heeft in de afgelopen jaren veel coureurs zien komen en zien gaan en moest afgelopen zomer afscheid nemen Juri Vips, die werd afgerekend op uitspraken tijdens een livestream.

Alternatieven

De afgelopen jaren was het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing een groot onderwerp van gesprek. Na het afscheid van Daniel Ricciardo kon het team maar geen geschikte vervanger vinden. Pierre Gasly was naar voren geschoven, maar te licht bevonden en hetzelfde gold voor Alexander Albon. Beide heren komen uit het opleidingsprogramma van het Oostenrijkse team, die uiteindelijk Sergio Pérez binnen heeft gehaald om naast Verstappen te racen. Het tekent het gebrek aan talent of kwaliteit binnen de eigen gelederen en Marko geeft bij Auto Motor und Sport toe dat het even hapert in de motor van het juniorenprogramma.

Liam Lawson

Niet alleen Pérez is van buitenaf naar het team gehaald, ook Nyck de Vries is als voormalig talent van McLaren, via Mercedes, bij AlphaTauri uitgekomen. Op de vraag of het juniorenprogramma op dit moment succesvol te noemen is, reageert Marko: "Daarom hebben we De Vries gecontracteerd." Ondanks dat de groeibriljantjes zich nu wellicht nog niet aandienen, kan dat in de toekomst anders zijn. "[Isack] Hadjar rijdt Formule 2. Crawford is er nog steeds. [Ayumu] Iwasa ook. We hebben ook een paar nieuwe rijders, maar die maken we later bekend. [Liam] Lawson was erg snel in zijn Formule 1-test. Hij rijdt volgend jaar in Japan en wordt één van onze reservecoureurs voor de Formule 1", zo verwacht Marko dat het uiteindelijk in de toekomst wel goed komt.