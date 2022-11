Remy Ramjiawan

Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat het sprintweekend, zoals we dit vandaag de dag kennen, een opfrisbeurt kan gebruiken. De markante teambaas pleit voor dubbele kwalificaties tijdens een sprintweekend, waardoor de sprintrace veel meer een opzichzelfstaand evenement wordt.

De Formule 1 voerde vorig seizoen het sprintformat in, waarbij de race die een derde van een Grand Prix bedraagt op zaterdag plaatsvindt, in plaats van de kwalificatie die naar vrijdagavond is verschoven. Het resultaat van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix. Vorig jaar scoorde alleen de top drie punten, maar na oproepen van coureurs geldt vanaf dit seizoen dat de gehele top acht met punten naar huis gaat. Volgend jaar zijn er zes sprintraces, op nog nader te bepalen circuits.

VT2 heeft geen doel in sprintweekend

Steiner vindt echter dat de sprint een opzichzelfstaande race moet worden, met een traditionele kwalificatiesessie voor de Grand Prix op de plek waar nu de tweede vrije training staat ingepland. De discussie rondom die tweede vrije training hangt al een tijdje in de lucht. Zo geldt vanaf de kwalificatie op vrijdag de zogeheten parc fermé-regels. Daardoor kunnen teams vrijwel geen aanpassingen meer doen en dus voelt de tweede vrije training tijdens een sprintweekend eerder aan als noodzakelijk kwaad, dan een sessie waarin er gewerkt kan worden aan de auto's. Om het weekend interessanter te maken hoopt Steiner daarom op een aanpassing.

Twee kwalificaties

"Het is een race net als alle andere, maar dan korter en met acht rijders in plaats van tien die punten scoren. Ik ben voorstander van meer sprintraces, omdat dit het totale raceweekend interessant maakt door de kwalificatie op vrijdag te houden. Wat ik nog leuker zou vinden, is de kwalificatie voor de sprint op vrijdag en de kwalificatie voor de hoofdrace op zaterdagochtend, omdat de vrije training momenteel voor niemand iets betekent. Dan heb je op zaterdagmiddag de sprint, gevolgd door de hoofdrace op zondag", zo luidt het plan van Steiner.