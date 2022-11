Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 11:29 - Laatste update: 11:30

Het is aftellen naar de voorlaatste Grand Prix van het jaar, die in Brazilië zal plaatsvinden. Voor ronde 21 van het wereldkampioenschap, reist het Formule 1-circus af naar São Paulo en daar liggen zomerse temperaturen, maar ook een aantal regenbuien op de teams te wachten.

Op het Autódromo José Carlos Pace zal de een-na-laatste race van het jaar plaatsvinden. De letterlijke vertaling van Interlagos is 'tussen de meren' en dat houdt in dat een regenbui zomaar kan komen opzetten en ook heel snel weer verdwenen is. Het wispelturig klimaat rondom het circuit zorgt ervoor dat Pirelli de regenbanden weer uit kan gaan pakken, want er zijn voor dit weekend een aantal buien op komst.

Weersverwachting

Aankomende vrijdag wordt het Formule 1-weekend in Brazilië afgetrapt. Het gaat om een sprintweekend, dus vrijdag kunnen we een vrije training, maar ook de kwalificatie verwachten. Tijdens die sessies is de kans op een regenbui 40 procent en er is ook een kans op onweer, al wordt dat op 24 procent geschat door Accuweather. De temperaturen zijn aangenaam met zo'n 25 graden Celsius. Op zaterdag vindt de laatste training plaats, maar ook de sprintrace. De kans op neerslag stijgt op zaterdag naar 85 procent, waarbij er 51 procent kans is op een onweersbui en dat allemaal onder een temperatuur van 23 graden Celsius. Tijdens Grand Prix van São Paulo is de neerslagkans zo'n 70 procent en zijn er de gehele dag periodes met regen, maar ook met wat onweer. Alle ingrediënten voor een interessante race lijken dan ook aanwezig te zijn.