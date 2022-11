Lars Leeftink

Carlos Sainz gelooft dat zijn seizoen beter had kunnen gaan, maar weet ook dat hij in Charles Leclerc een ijzersterke teamgenoot heeft. Volgens de Spanjaard kan hij als een van de weinige coureurs zich meten met Verstappen.

Tegenover de BBC zegt Sainz dat 2022 niet is gelopen zoals hij gehoopt had. "Het is een extreem uitdagend seizoen voor mij geweest. Ik heb aan het begin van het jaar veel tegenslagen ondervonden met deze nieuwe auto, met de nieuwe reglementen, die zich niet aanpasten aan mijn rijstijl. Ik moest mezelf op veel manieren opnieuw uitvinden om het tempo te vinden. Ik ben in de F1 nog nooit 0,2-0,3 seconden van een teamgenoot verwijderd geweest en dat kan ik nooit accepteren. Ik heb altijd het gevoel dat ik snel ben in elke soort auto, en voor het eerst in mijn carrière vond ik mezelf met een zeer competitieve auto, maar ook één waar ik me niet comfortabel en natuurlijk bij voelde."

Aanpassen

Volgens Sainz stond 2022 in het teken van aanpassen. "Ik moest mezelf uitdagen en nieuwe manieren van afstellen en rijstijl vinden." Liever had hij deze tijd ergens anders ingestoken. "Omdat ik wilde dat alles veel natuurlijker en positiever was verlopen. Maar het gebeurde op deze manier, en ik bleef gedisciplineerd. Ik heb veel dingen geprobeerd en ik maakte veel fouten door dingen te proberen. Maar het ging allemaal over vallen en opstaan ​​​​en dan terugkomen en een nieuw pad ontdekken dat een kleine stap naar voren was."

Leclerc

Sainz moet in 2022 echter ook zijn meerdere erkennen in teamgenoot Leclerc. "Ik ben realistisch en ik weet hoe goed Charles is in die omstandigheden. Dit jaar rijdt hij op een niveau dat heel dicht bij Max ligt. En voor mij heeft hij op een bepaalde manier een perfect seizoen, afgezien van de twee of drie typische fouten die iedereen in een jaar maakt, of het geluk dat hij misschien net zo miste als ik. Want ik sta niet voor hem. De dag dat ik voor hem sta qua statistieken is de dag waarop ik tevreden ben. Tot die tijd zal ik werken en rondetijd proberen te vinden. Maar ik ben wel tevreden met mijn vooruitgang - niet opgeven, niet blij zijn met een achterstand van twee tienden en mezelf altijd uitdagen om nieuwe rijstijlen te vinden, wat niet makkelijk is."