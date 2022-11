Brian Van Hinthum

Dat Red Bull Racing zo vroeg in het seizoen en zonder zo weinig échte tegenstand al kampioen is geworden, ligt niet hoofdzakelijk aan Red Bull zelf. Althans, dat concludeert Formule 1-baas Stefano Domenicali na een seizoen waar de angel al vroeg eruit was.

De Formule 1 is wel eens spannender geweest dan in 2022. Na het enerverende 2021-seizoen moesten we dit jaar wat inleveren qua spanning in het kampioenschap. Na een prima eerste gedeelte van het seizoen, waarin Ferrari het de Red Bull flink lastig wist te maken, was het in de tweede seizoenshelft enkel Max Verstappen die de klok sloeg. De Nederlander reed op dominante wijze richting zijn tweede wereldtitel en wist het kampioenschap al in Japan te verzekeren.

Aandacht slotfase

Inmiddels is ook het constructeurskampioenschap beslist en dus is de angel wel uit de wedstrijd. Toch denkt Domenicali niet dat de Formule 1 interesse zal verliezen in het slot van het seizoen. "We zien helemaal geen risico. Ten eerste hebben we de laatste twee races gewoon uitverkocht en groeien de cijfers. De aandacht zal wat verschuiven naar andere gevechten op sportief gebied. Dat is onderdeel van racen. Ik denk dat er een hoop interesse zal zijn in Brazilië en Abu Dhabi. Geen probeem."

Andere teams

Dat het uiteindelijk niet het spannende kampioenschap is waar men op had gehoopt, ligt volgens Domenicali niet per se aan Red Bull zelf. "We zijn volledig positief op de impact van de regels op dit jaar. We kunnen geen commentaar hebben op het feit dat Red Bull en Max Verstappen het geweldig hebben gedaan. Misschien zijn er andere teams die simpelweg niet de juiste kansen hebben gepakt. Maar op de baan hebben we een hoop wiel-aan-wiel-gevechten gezien. Dat is wat we nodig hadden."