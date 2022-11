Brian Van Hinthum

Zondag 6 november 2022 09:51

Max Verstappen is dit weekend maar weer eens achter het virtuele stuur gekropen om samen met Team Redline te strijden voor de overwinning tijdens de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. De regerend Formule 1-kampioen heeft echter net zijn meerdere moeten erkennen in het team van AMG Team Petronas E-Sports en dus moet hij het doen met een tweede plek.

Ophouden met racen kent Verstappen niet. Tussen de laatste twee Grands Prix van het jaar door doet hij weer eens mee aan een virtuele race in het simracen. De Nederlander deed vorig jaar al mee aan verschillende grote virtuele enduranceraces, zoals de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona. Toen kende hij een aantal keren behoorlijke pech, toen de wereldkampioen Formule 1 bijvoorbeeld vanaf de koppositie crashte tijdens die eerste race op Le Mans, en hij hoefde later zag hoe zijn Team Redline-teamgenoot de wagen vroeg tot crashen liet komen.

Openingsfase

Dit keer stapte hij samen met Max Benecke en Jeffrey Rietveld achter het stuur en het werd een spannende race op het circuit van Spa. In de kwalificatie op zaterdag kwamen de coureurs tot een vijfde stek. Benecke nam de openingsfase van de race voor zijn rekening. Nadat er 74 ronden gereden waren en er meer dan de helft van de racetijd op zat, was het Verstappen die plaatsnam achter het stuur, terwijl het team op de vierde stek bivakkeerde.

Tweede stek

De Red Bull-coureur wist, mede omdat het team een strategisch voordeel had door het steeds nét wat langer door kunnen rijden dan de rest, de weg naar voren te vinden. De Nederlander ging echter in de fout en toucheerde een concurrent bij het samen door Eau Rouge scheuren, waardoor hij spinde en het team veel kostbare tijd verloor. Na 114 ronden werd het stuurtje over gegeven aan Rietveld, die uiteindelijk de wagen nog naar de tweede plek wist te loodsen op bijna acht seconden afstand van de winnaars.