Het 70 jaar oude record dat Max Verstappen dit seizoen niet kan verbreken

Vincent Bruins

Zaterdag 5 november 2022 21:16

Max Verstappen won dit seizoen zijn tweede wereldkampioenschap in de Formule 1. De jonge Nederlander heeft al veel records in handen en verbreekt de ene na de andere. Er is echter een record uit 1952 die hij net niet zal kunnen verbreken dit jaar.

Verstappen heeft dit seizoen veertien van de tot nu toe twintig verreden Grands Prix gewonnen. Dat is wel een record dat hij verbroken heeft. Het was eerst in handen van Michael Schumacher in 2004 en Sebastian Vettel in 2013 die beiden dertien races in een seizoen op hun naam schreven. Als de Red Bull Racing-coureur ook de races in São Paulo en Abu Dhabi wint, komt de teller op zestien van 22 te staan. Dat is echter net niet genoeg om een 70 jaar oud record te verbreken.

Artikel gaat verder onder video

Ascari in 1952

Als Verstappen de laatste twee Grands Prix van dit seizoen wint, heeft hij 72,72% van de F1-races dit jaar gewonnen. Hij komt dan net te kort op het record van Alberto Ascari. De Italiaanse Ferrari-coureur won in 1952 namelijk 75% van de races. Ascari sloeg de seizoensopener in Zwitserland over om zich voor te bereiden op de Indianapolis 500. De beruchte IndyCar-race maakte toen ook deel uit van het Formule 1-wereldkampioenschap. Ascari viel na 40 van de 200 ronden uit met een kapot wiel. Daarna won hij echter de zes resterende races op weg naar zijn eerste van twee titels. Ascari heeft ook het record in handen voor de meeste ronden achter elkaar aan de leiding liggen: vanaf ronde twee op Spa-Francorchamps tot en met het einde van de Nederlandse Grand Prix. Tussen België en Zandvoort leidde hij dus ook alle ronden in Frankrijk op Rouen-Les-Essarts, in Groot-Brittannië op Silverstone en in Duitsland op de Nürburgring.

Schumacher in 2004

De oppermachtige Michael Schumacher won in 2004 zijn laatste van zeven wereldtitels. De Duitser deed dat door dertien van de achttien Grands Prix dat jaar te winnen. Dat is dus 72,22% en dat betekent dat Verstappen dus wel Schumacher in die statistieken kan verslaan, als hij op Interlagos en Yas Marina wint. Schumacher verloor in 2004 de Grand Prix van Monaco, toen hij door Juan Pablo Montoya werd aangereden in de tunnel achter de Safety Car, terwijl hij aan de leiding lag. Had de Ferrari-coureur wel gewonnen op de straten van Monte Carlo, dan had hij niet alleen Ascari's record verbroken, maar dan had hij ook het record in handen gehad van de meeste Grands Prix op rij winnen met veertien. Dat laatste record is nu nog in handen van Sebastian Vettel die negen races achter elkaar won in 2013.