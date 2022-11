Ian Parkes & Remy Ramjiawan

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft Dietrich Mateschitz geprezen als 'een visionair' wiens overlijden nog steeds voor een 'schok' zorgt. Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten kwam het nieuws van het overlijden naar buiten. Red Bull Racing droeg het winnen van de constructeurstitel dan ook op aan de oprichter van het bedrijf dat handelt in energiedrankjes.

Mateschitz was de multimiljardair en inspirator achter de oprichting van Red Bull en Toro Rosso, voordat laatstgenoemde zich omvormde tot AlphaTauri. Tost heeft sinds zijn aanstelling begin 2006, de leiding over het team en werkte bijna zeventien jaar voor Mateschitz, voordat zijn Oostenrijkse collega overleed aan de vooravond van de recente Grand Prix van de Verenigde Staten. Tost heeft menig coureur helpen opleiden, waaronder de kampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen, terwijl anderen, zoals Daniel Ricciardo, race-overwinningen hebben behaald.

Visie

Over het leven, maar ook de nalatenschap van Mateschitz, zegt Tost: "Dietrich was een uitstekend mens en met zijn passie en vastberadenheid heeft hij het Red Bull-imperium opgebouwd. Het was voor mij een grote eer om zoveel jaren met hem samen te werken, en ik ben hem daar dankbaar voor, wat hij voor het team en vooral voor mij persoonlijk heeft gedaan." Vooral de visie, om coureurs zelf op te leiden en naar het Formule 1-team toe te brengen, daar kon Tost zich in vinden en het is een formule die blijkt te werken. "Weet je, Mateschitz was een visionair. Ik weet nog dat hij tegen me zei, Franz, je moet de jonge coureurs uit de Red Bull rijderspool opleiden en ze moeten races winnen. Alles wat hij zei, kwam uit", zegt de teambaas van AlphaTauri.

Franz Tost

Oplossingen

Er zijn wel vaker geldschieters in de sport gekomen, maar die waren niet altijd even succesvol. "Hij was een visionair, maar zijn visies werden omgezet in succesvolle operaties en dat is het verschil met andere mensen. Voor mij was Dietrich Mateschitz een persoon die maar één keer leeft in de wereld. Er komt geen tweede, want hij was buitengewoon en heel, heel bijzonder", zo prijst Tost de oprichter. Vooral als hij er zelf even niet uitkwam, dan was Mateschitz van grote waarde: "Ik kan me geen enkele ontmoeting met hem herinneren waar hij geen oplossing had voor vele, vele vragen, en als je het kantoor verliet, wist je precies wat je moest doen. En daarom is de schok er nog steeds, en we zullen hem missen."