Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 16:26 - Laatste update: 16:26

De prestaties van Max Verstappen en Red Bull Racing zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. De Nederlander en het Oostenrijkse team zijn namelijk bij de Britse Autosport Awards in twee categorieën genomineerd voor een prijs na het zeer succesvolle 2022-seizoen.

Verstappen en Red Bull Racing hebben er natuurlijk een seizoen op zitten om van te dromen. Hoewel de RB18 in eerste instantie niet de wagen leek waarop men in Milton Keynes gehoopt had, bleek al vrij snel dat de wagen van Verstappen en Perez toch wel erg snel was en toen de betrouwbaarheidsproblemen opgelost waren, was er voor Ferrari en Mercedes geen beginnen meer aan. Verstappen, ook in de vorm van zijn leven, reed onbedreigd richting de wereldtitel en werd vier races voor het einde opnieuw wereldkampioen.

Verstappen

De mooie prestaties kunnen natuurlijk op veel complimenten rekenen en ook bij de Autosport Awards zijn Verstappen en Red Bull goed in de smaak gevallen. Allereerst is de Nederlandse coureur genomineerd voor de titel van International Racing Driver of the Year tijdens de 35e editie van de Autosport Awards. Hij moet in deze categorie zien af te rekenen met Charles Leclerc, Will Power [IndyCar] en Stoffel Vandoorne [Formule E].

RB18

Ook het team van Red Bull Racing kan met de wagen die afgelopen winter uit de fabriek rolde een prijs winnen. De RB18 moet daarvoor korte metten zien te maken met de BMW M4 GT3, de Ferrari F1-75 en de Mercedes-EQ Silver Arrow 02 uit de Formule E. De stemming wordt bepaald door lezers van Autosport. Het evenement zelf vindt op zondag 4 december in het Grosvenor House Hotel te London’s Park Lane. Dan wordt bekend of Verstappen en Red Bull in de prijzen vallen.