Lewis Hamilton lijkt in de winterstop zijn na 2023 aflopende contract te gaan verlengen bij het team van Mercedes en daarmee gaat de coureur mogelijk tot in de veertig door met racen in de Formule 1. Max Verstappen is klaar om zijn rivaliteit met de Brit nieuw leven in te blazen en kijkt uit naar meer intense gevechten.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Toto Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de huidige nummer zes in het wereldkampioen bevestigde na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Nieuwe gevechten met Hamilton?

Het betekent dat Verstappen mogelijk in de toekomst weer een aantal intense gevechten met Hamilton kan gaan hebben op de baan. De Nederlander krijgt de vraag hoe hij kijkt naar de gedachte dat zijn rivaal langer op de grid blijft. "Hij moet doen wat goed voelt en zolang hij graag wil racen, zou hij dat moeten doen. Vanuit mijn kant heb ik het altijd als geweldige gevechten gezien. Ik ben er zeker van dat in de komende jaren de teams sowieso wat dichter bij elkaar komen te liggen dus het wordt interessant om te zien wie er naar boven komt drijven om te vechten."

Verschillende gevechten

De wereldkampioen krijgt vervolgens de vraag of het anders is om te racen tegen Hamilton dan tegen andere coureurs. "Iedereen is anders. Het is tegen elke coureur anders racen. Ik heb verschillende soorten gevechten gehad en zoals ik eerder al zei: elke coureur is anders in het gevecht. Het is natuurlijk wel heel leuk als je altijd op de limiet moet rijden en echt moet vechten voor elke positie", besluit de Limburger.