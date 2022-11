Jeen Grievink

Red Bull Racing ontving een geldboete van 7 miljoen euro van de FIA voor het overschrijden van het budgetplafond en Jacques Villeneuve vindt het vreemd dat al dit geld enkel en alleen op de bankrekening van de autosportbond terechtkomt. Volgens de Canadees is de FIA de enige die er op deze manier beter van wordt.

Omdat Red Bull zich niet aan de geldende budgetplafondregels voor 2021 heeft gehouden, ontving het van de FIA een tweeledige straf: 7 miljoen dollar boete én tien procent minder ontwikkelingstijd in de windtunnel voor 2023. Hoewel dat laatste Red Bull absoluut pijn doet, snapt Villeneuve de boete niet. Red Bull kan dat bedrag wel missen en de enige die er beter van wordt, is de FIA zelf. Waarom wordt het boetebedrag niet verdeeld onder de teams die zich wel aan de regels hebben gehouden, zo vraagt de wereldkampioen van 1997 zich af.

FIA enige die beter wordt van miljoenenboete Red Bull

"Waar ik moeite mee heb, is dat de FIA nu zeven miljoen dollar incasseert", zo klinkt Villeneuve kritisch in zijn column voor Formule1.nl. "Het heeft dus nauwelijks effect voor Red Bull en de andere teams krijgen er geen cent van." De 51-jarige oud-coureur ziet de beperking voor de windtunnel zeker als een pijnlijke straf, maar begrijpt niet waarom de andere teams niet gecompenseerd worden voor het voordeel dat Red Bull al dan niet behaald zou hebben door het plafond te overtreden. "De tien procent minder tijd in de windtunnel doet wel pijn, dat zal ze afremmen. Maar het levert de anderen geen rondetijd op, een gedeelte van het boetebedrag zou wel helpen. Verdeel dat gewoon onder de teams."

Zwaarte straf Red Bull moeilijk te beoordelen

Of de straf in zijn totaliteit zwaar genoeg is voor Red Bull Racing, vindt Villeneuve moeilijk te zeggen. Als Red Bull op de juiste manier gebruik had gemaakt van bepaalde aftrekposten, dan zou de overtreding minder dan een miljoen zijn geweest. Dat maakt het lastig om te oordelen, zegt Villeneuve. "Ik vind het lastig te zeggen of de straf zwaar genoeg is."