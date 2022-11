Remy Ramjiawan

Het team van Mercedes zal na de Grand Prix van Abu Dhabi Formule 2-coureur Frederik Vesti inzetten tijdens de Young Driver Test. De Deen heeft nog niet eerder in een Formule 1-auto gezet en onthult op social media dat er hiermee een kinderdroom uitkomt.

Vesti is onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes. Op dit moment is hij bezig met zijn eerste seizoen Formule 2 en daarin staat hij momenteel achtste in het klassement. De Deen heeft in het verleden ook gereden voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing en stapte in 2019 over naar het Prema Powerteam. Met het Italiaanse team wist hij het Formula Regional European kampioenschap te winnen. In 2020 en 2021 kwam Vesti uit in de Formule 3 en werd hij twee keer vierde in het kampioenschap.

Young Driver Test

Vorig jaar mocht Nyck de Vries de Young Driver Test voor Mercedes afwerken in Abu Dhabi. De coureur uit Sneek staat nog tot en met 31 december onder contract bij het Duitse team. Toch laat de renstal toe dat De Vries dit jaar de Young Driver Test voor zijn nieuwe werkgever, AlphaTauri, mag gaan rijden. Voor volgend jaar heeft Mercedes nog geen reservecoureur aangewezen en dus zal Vesti in Abu Dhabi zijn eerste meters in de W13 mogen gaan rijden.

A childhood dream coming true! On the 22. of November I will complete my first ever running in a @MercedesAMGF1 formula 1 car at the Young Driver Test in Abu Dhabi!⭐️



It’s an incredible sign of trust from Mercedes which I like to thank Mercedes for! pic.twitter.com/RGu4n2rWHU — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) November 2, 2022

'Blijk van vertrouwen'

De twintigjarige Vesti is blij met de geboden kans en via Twitter laat hij weten: "Een kinderdroom komt uit! Op 22 november zal ik voor het eerst in een Mercedes Formule 1-auto tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi uitkomen. Het is een ongelooflijk blijk van vertrouwen vanuit Mercedes, waarvoor ik Mercedes graag wil bedanken."