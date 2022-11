Brian Van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 13:01

Het laatste stoeltje in de Formule 1 is beschikbaar bij het team van Haas en de strijd om die plek lijkt te gaan tussen landgenoten Nico Hulkenberg en Mick Schumacher. Hoewel er nog altijd niks helemaal definitief is, zegt teambaas Guenther Steiner dat een deal dichtbij is en verwacht hij uitsluitsel voor de Grand Prix van Sao Paolo van volgende week.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft de afgelopen tijd in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Hulkenberg dus met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Hulkenberg

Hulkenberg zelf wil maar wat graag weer aan de gang op het hoogste niveau en ook de Amerikaanse renstal lijkt gecharmeerd te zijn van die optie. Nadat dinsdag Aston Martin bekendmaakte dat Stoffel Vandoorne de nieuwe test- en reservecoureur naast Felipe Drugovich wordt bij het team, zijn de geruchten rondom de Duitser alleen maar verder aangezwengeld. Zelf gaf hij recent al aan goede hoop te hebben. "Op dit moment kan ik nog niets specifieks zeggen. Uiteindelijk neem ik de beslissingen niet. De onderhandelingen lopen nog en ik ben relatief optimistisch over het proces. Je moet geduldig zijn met dit soort beslissingen."

Snel uitsluitsel

Hoewel iedereen dus in spanning zit te wachten op nieuws vanuit de Amerikaanse renstal, lijkt men voorlopig nog geen haast te hebben. Toch is het goed mogelijk dat we voor de volgende race de line-up voor 2023 compleet hebben, zo blijkt uit woorden van Steiner tegenover RTL. "We zijn dichtbij", zegt de Italiaan. Verder wordt er gemikt op een bekendmaking vóór de Grand Prix van Brazilië. "Voor mij gaat het niet om één race of één ronde. Voor mij gaat het om wat het beste is voor Haas op de middellange- tot lange termijn", besluit Steiner.