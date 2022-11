Formule 2 en Formule 3 presenteren 2023-kalenders

Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022 18:59 - Laatste update: 20:08

De Formule 2 en de Formule 3 hebben hun programma's voor 2023 onthuld. De opstapklasse naar de Formule 1 toe, zal volgend jaar weer over veertien ronden worden verreden, ondanks interesse voor meer races. De Formule 3 zal voor het eerst in Monaco gaan rijden.

Het Formule 2- en Formule 3-seizoen wordt afgetrapt in Bahrein. Dat gebeurt in het weekend dat de koningsklasse ook aanwezig is in Sakhir, van 3 tot en met 5 maart. Volgend jaar zal Melbourne ook voor het eerst op de kalenders van de raceklassen staan. De Formule 2 sluit, net als de Formule 1, het seizoen af in Abu Dhabi en de Formule 3 zal de laatste race van het jaar rijden op Monza.

Artikel gaat verder onder video

Formule 2

Formule 2-CEO Bruno Michel legt uit dat hij ervoor heeft gekozen om het kampioenschap over veertien ronden te laten plaatsvinden, om de teams te beschermen. "Het mooie is dat er veel circuits zijn die graag Formule 2 aan hun raceweekend willen toevoegen, maar we houden altijd rekening met de kosten die gepaard gaan met meer races. Daarom hebben we besloten om het aantal ronden voor 2023 weer te beperken tot 14, en we zullen de teams blijven helpen om hun budgetten op peil te houden", zegt Michel.

Formule 3

De Formule 3 heeft in het verleden nog niet eerder op Monaco geracet en dus is Michel, die ook de CEO van de Formule 3 is, blij met het nieuwe evenement. "Er staan twee gloednieuwe circuits op, Albert Park Circuit in Melbourne en Circuit de Monaco in Monte Carlo, wat echt geweldig is. Deze twee zeer prestigieuze circuits zijn de eerste stratencircuits die aan de Formule 3-kalender worden toegevoegd. Ze bieden de teams en de coureurs een spannende nieuwe uitdaging, en ik weet zeker dat de fans het geweldig zullen vinden om de Formule 3-auto's op beide circuits te zien racen", sluit Michel af.

2023-kalenders