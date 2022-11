Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 11:57

De Formule 1-kalender puilt anno 2023 uit met maar liefst 24 races op het programma. Klassiek Grands Prix als die in België en Monaco worden met enige regelmaat in verband gebracht met verdwijnen van de kalender, maar dat lijkt Stefani Domenicali er niet van te weerhouden om te praten met nieuwe potentiële organisatoren.

De laatste jaren wint de Formule 1 weer enorm aan populariteit en met name in de Verenigde Staten stijgt de koningsklasse door het dak heen. Om die reden zitten we inmiddels me drie races in de VS en beginnen fans en organisatoren van Europese races steeds meer te vrezen over het voortbestaan. Zelfs de Grands Prix van Monaco en België, toch twee van de kroonjuwelen op de F1-kalender, lijken zich voor de toekomst niet helemaal zeker te wanen en de discussie gaat dan ook rond over het voortbestaan van de races.

Zuid-Afrika

Ondertussen wordt er door Formule 1-baas Domenicali op verschillende plekken georiënteerd over mogelijke nieuwe races in landen waar de Formule 1 al even niet meer rijdt of überhaupt nooit gereden heeft. De Italiaan is - zoals al vaker doorschemerde - sowieso gecharmeerd van het terugbrengen van de Grand Prix van Zuid-Afrika. Er werden daar al verschillende gesprekken mee gevoerd en de race zou dan moeten terugkeren op het Circuit Kyalami vanaf 2024.

Colombia

Hoewel daar nog altijd weinig nieuws over te melden is, weet De Telegraaf-verslaggever Erik van Haren wél te melden dat Domenicali na de Grand Prix van Mexico richting Colombia is gevlogen om daar te praten over een mogelijke nieuwe race op de kalender. Hoewel er verder nog niks concreet is, wordt er dus wel nog altijd door de Formule 1-baas gekeken naar kansen om de kalender te voorzien van nieuwe races. Er werd eerder in de geschiedenis van de Formule 1 nog nooit gereden in het Zuid-Amerikaanse land.