Russell tevreden met 'frustrerende' vierde plaats: ''Indrukwekkend vergeleken met Ferrari''

Jorn Schonewille

Maandag 31 oktober 2022 17:54

George Russell heeft laten weten dat hij kan leven met een vierde plek tijdens de Grand Prix van Mexico. De Brit viel buiten het podium en dat frustreerde hem logischerwijs. Desondanks is de ontwikkeling van de auto positief volgens de Mercedes-coureur.

Russell startte op de de tweede plek vanwege een sterke kwalificatie. Met Max Verstappen schuin voor zich op softs en Sergio Pérez pal achter hem, op plek vier, ook op softs wist Russell dat de start lastig ging worden. Na een ronde waren zowel teamgenoot Hamilton, die vanaf P3 mocht starten, en Pérez voorbij George Russell. Beide Mercedes auto's leken goed in de race te zitten, maar kwamen na de pitstop in de problemen. Niet voor het eerst bleken de harde banden niet te werken voor de Zilverpijlen en dus zat er niet meer in dan een vierde plaats.

Ontwikkeling Mercedes

Toch is Russell tevreden. Teamgenoot Hamilton eindigde op de tweede plek en zelf eindigde hij net buiten het podium. Daarmee was Mercedes aanzienlijk sterker dan Ferrari. ''Ik ben heel blij dat we als team veel vooruitgang hebben geboekt. Kijkend naar Ferrari vooral. We hebben indrukwekkende prestaties die ons van week tot week vooruitbrengen'', zegt Russell. ''Red Bull is nog altijd een klasse apart. Met dezelfde strategie waren we dichterbij geweest, dat is positief.''

Strategische keuzes

Met die laatste quote geeft Russell een compliment aan de strategiebepalers van Red Bull. Hij heeft daaraan toe te voegen dat Mercedes moet begrijpen waarom Red Bull en Ferrari op softs begonnen, terwijl de Hamilton en hijzelf op mediums aan de race begonnen. Russell wil dat Mercedes leert van de keuzes van anderen en benadrukt blij te zijn met de ontwikkeling van de auto. Mercedes heeft nog twee races om een overwinning naar zich toe te trekken en daarmee de auto-ontwikkelingen te belonen met iets tastbaars.