Jan Bolscher

Dinsdag 1 november 2022 10:48

Het is goed mogelijk dat Max Verstappen tijdens het raceweekend in Abu Dhabi een vrije training aan zich voorbij moet laten gaan. Red Bull Racing moet dit seizoen namelijk nog één keer verplicht een rookie inzetten.

De Formule 1 introduceerde begin dit jaar de regel dat ieder team minimaal twee keer per seizoen verplicht een rookie in moet zetten tijdens een eerste vrije training. Een rookie is in deze een coureur met maximaal twee Grands Prix achter zijn naam. Deze regel werd geïntroduceerd om jong talent de kans te geven kennis te maken met het Formule 1-materiaal. Dit draagt bij aan zowel de ervaring als de benodigde superlicentiepunten.

Artikel gaat verder onder video

Sprintrace Brazilië

Red Bull Racing moet dit seizoen nog één keer een rookie inzetten, en er staan nog maar twee raceweekenden op de kalender. In Brazilië wordt er een sprintrace verreden, wat betekent dat er na de eerste vrije training direct wordt gekwalificeerd. Het is dus onwaarschijnlijk dat de formatie uit Milton Keynes hier een rookie in zal gaan zetten, omdat beide Red Bull-coureurs maar één training hebben om de juiste afstellingen voor de kwalificatie te vinden.

OOK INTERESSANT: Horner "vreesde voor zijn leven" tussen Mexicaanse fans: "Support was ongelofelijk"

Raceweekend Abu Dhabi

Dat betekent dat de kersverse wereldkampioen bij de constructeurs waarschijnlijk zal wachten tot het allerlaatste weekend in Abu Dhabi om aan de reglementen te voldoen. Sergio Perez stond eerder dit seizoen al eens zijn zitje af aan Juri Vips in Barcelona. Het is niet verplicht voor de teams om beide coureurs één keer langs de kant te houden, maar aangezien de Mexicaan nog volop in gevecht is om de tweede stek in het wereldkampioenschap, lijkt het waarschijnlijk dat Verstappen een vrije ochtend heeft.