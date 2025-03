Vowles geeft uitleg over de tumultueuze crash van Sainz in Melbourne | F1 Shorts

Hoewel Daniel Ricciardo en Max Verstappen in hun tijd bij Red Bull eenmaal met elkaar in de clinch lagen, is de relatie erna alleen maar beter geworden. Het duo is inmiddels vrienden met elkaar en Ricciardo hielp Verstappen tijdens zijn laatste wedstrijd, door het puntje voor de snelste raceronde weg te halen bij titelrivaal Lando Norris. Het Formule 1-circus is dit weekend in Melbourne en Verstappen zocht direct Ricciardo op om even een potje te paddelen.