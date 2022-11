Toch nog succes voor Red Bull in Brazilië: snelste pitstop van het weekend | F1 Shorts

Reactie Verstappen in Brazilië niet begrepen: "Schokkend om te zien"

Overzicht uitvalbeurten: hoeveel keer is iedere coureur in 2022 uitgevallen?

Internet discussieert over incident Hamilton en Verstappen: "Zeer teleurstellend"

Overzicht: Formule 1 Driver Of The Day: Hamilton verslaat Alonso nipt in Brazilië