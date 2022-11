Jos Verstappen over verschillen tussen Max en zichzelf: "Hij is liever"

Alle raceklasseringen van Verstappen in het 2022-seizoen op een rijtje

Red Bull Racing gaat recordbrekend seizoen in stijl vieren in centrum van Milton Keynes

Horner verklaart twee stop-strategie Pérez: "We kozen ervoor aanval in te zetten"

Hamilton zet punt achter teleurstellend seizoen: "Maar 2011 was moeilijker"

Horner over crash van Pérez in Monaco: "Was een catastrofe"