Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 14:37 - Laatste update: 14:44

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft duidelijk gemaakt welke richting de nieuwe power units op moeten gaan. De eindverantwoordelijke van de sport gaat binnenkort nadenken over lichtere motoren, die uiteindelijk ook meer geluid moeten produceren.

Hoewel er al een akkoord is over het motorreglement dat vanaf 2026 in moet gaan, wordt er achter de schermen nog altijd gefinetuned. Christian Horner heeft in de voorbije weken aangegeven dat de verhouding tussen de accu en de verbrandingsmotor in het nieuwe reglement iets moet wijzigen. Ook CEO Domenicali wil hier en daar nog wat aanpassen en hoopt voor de fans een luidere power unit te kunnen regelen.

Vergadering in België

Het nog onbesliste motorreglement is een belangrijk onderwerp voor de Formule 1-teams, die allemaal proberen om het reglement naar hun hand te zetten. Eind juli vindt de Grand Prix van België plaats en in dat weekend wil Domenicali een akkoord bereiken, maar daarvoor heeft hij de steun van alle teams nodig. Het doel van de Italiaanse CEO is om terug te keren naar het geluid van voor 2014. Destijds beschikte de sport over V8-motoren, waarbij het iconische geschreeuw te horen was.

'Geweldig geluid'

"Als we effectief kunnen zijn in het bestuderen en produceren van duurzame brandstof, dan kunnen we nadenken over de volgende generatie krachtbronnen, met de nadruk op lichtheid. We willen een competitieve motor, met veel pk's en ook met een geweldig geluid. 99,9 procent van de mensen wil weer een Formule 1-geluid horen op het circuit en dat is iets wat we op tafel hebben gelegd", zo onthult Domenicali in gesprek met Motorsport.com.

Duurzame brandstof

Toch staat of valt alles met het gewicht van de nieuwe power units. "We zitten nu in een overgangsfase, waarin grote fabrikanten hybride en elektrische technologieën moeten ontwikkelen, omdat dit deel uitmaakt van hun verkoopportfolio. Maar ik geloof dat als we goed werk leveren met duurzame brandstoffen, we binnen een paar jaar vereenvoudigde motoren kunnen hebben met een lagere impact op het gewicht. Dat is iets waar we binnenkort over na gaan denken."