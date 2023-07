Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 15:38

Volgens Robert Doornbos is het plotselinge vertrek van Nyck de Vries enorm balen voor de Nederlander, al zijn dit wel de typische stappen van Red Bull Racing. Daniel Ricciardo zal als vervanger van De Vries de kans naast Yuki Tsunoda krijgen en de Australiër hoopt op lange termijn weer terug te kunnen keren naar Red Bull Racing.

Aan het Formule 1-avontuur van De Vries kwam dinsdag een plotseling eind. Hoewel de Nederlander al een tijdje onder druk stond, was de verwachting dat hij de zomerstop nog wel zou halen. Niets van dat alles, want Ricciardo was dinsdag voor Red Bull de bandentest aan het uitvoeren en achteraf bleek dat Christian Horner al na een uurtje te horen kreeg dat De Vries het veld had geruimd.

Lullig

Doornbos kent de situatie maar al te goed, want bij Renze legt hij uit dat hij ook door Red Bull werd opgeroepen om Christian Klien te vervangen. Uiteindelijk is het niet alleen vervelend voor De Vries, omdat hij niet meer in de Formule 1 racet, ook zijn werk is ineens voorbij. "Het is lullig, want iemand verliest zijn job. Nyck en zijn familie hebben keihard gewerkt om hier te komen. De Formule 1 blijft en is een jongensdroom voor iedere coureur", vertelt Doornbos.

Meer verwacht

Toch zijn dit de typische Red Bull-beslissingen, volgens de Rotterdammer. "Uiteindelijk is Red Bull altijd hard in die beslissingen." Het Oostenrijkse team heeft in de voorbije jaren namelijk naast Max Verstappen een aantal coureurs neergezet, die allemaal te licht waren bevonden. Pierre Gasly werd in 2019 na een half jaar eruit gezet en Alexander Albon kreeg iets meer tijd, voordat hij werd vervanger door Sergio Pérez. "Met alle ervaring die hij [De Vries] heeft, hij heeft namelijk ook de nodige testervaring bij Mercedes, Alpine, McLaren, noem maar op. [Red Bull had verwacht] dat hij ook meer de teamleider zou zijn, vergeleken met zijn collega Tsunoda."

De Vries op Silverstone

Resultaten liegen niet

Uiteindelijk komt het neer op de resultaten en daar is Doornbos realistisch in: "De resultaten waren gewoon niet sterk genoeg. In de kwalificatie verslagen, tijdens de races verslagen, een keer gecrasht, een paar keer gespind. Het was rommelig. Dan is het voor hem onwijs pijnlijk om te horen dat de keuze is gemaakt." De Vries komt nog wel terug, al doet het nu even zeer. "Zijn carrière is niet over, maar wel in de Formule 1", aldus Doornbos.