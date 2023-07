Jeen Grievink

Dinsdag 11 juli 2023 14:38 - Laatste update: 16:13

Nyck de Vries (28) moet per direct zijn koffers pakken bij het Formule 1-team van Scuderia AlphaTauri, zo meldt Viaplay-commentator Allard Kalff op Twitter. De coureur uit Sneek wist in de eerste seizoenshelft niet te overtuigen en moet daar nu de prijs voor betalen, zo lijkt het. Een officiële bevestiging is er echter nog niet.

De Vries mocht dit seizoen instappen naast Yuki Tsunoda bij AlphaTauri, nadat hij in het voorgaande seizoen een uitstekend visitekaartje af wist te geven tijdens de Grand Prix van Italië op Monza, waar hij namens Williams als negende wist te finishen. Het avontuur van De Vries bij de juniorenformatie van Red Bull blijkt echter van korte duur, want nog voor de zomerstop moet hij zijn stoeltje inleveren. Althans, dat meldt Viaplay-commentator Kalff op Twitter. "Breaking: Nyck de Vries uit de AlphaTauri per... direct", zo schrijft hij in zijn bericht. Wie De Vries gaat opvolgen, is nog onduidelijk, maar Liam Lawson en Daniel Ricciardo lijken de voornaamste kandidaten voor het vrijgekomen zitje.

De Vries kreeg nog geen half seizoen de tijd

Een officiële bevestiging vanuit De Vries of AlphaTauri is er nog niet, maar mocht de claim van Kalff op waarheid berusten, dan is dit een uiterst bittere pil voor de Nederlandse coureur. De Vries heeft nog geen half seizoen de tijd gekregen om zich te laten zien als Formule 1-coureur. Daarnaast zal hij de Grand Prix op Zandvoort aan zich voorbij moeten laten gaan. Deze staat over anderhalve maand op het programma, maar komt dus te laat voor De Vries. Dat zijn toekomst aan een zijden draadje hing, was publiek geheim, maar een ontslag nog voor de zomerstop had niemand aan zien komen.

Marko trekt eerder dan verwacht stekker eruit

Dr. Helmut Marko, die een flinke vinger in de pap heeft met betrekking tot de coureursselectie bij Red Bull én AlphaTauri, gaf recentelijk nog - tussen neus en lippen door - aan dat De Vries tot de zomerstop de tijd zou krijgen om verbetering te laten zien. Echter, twee races voor het aanbreken van dit pauzemoment, trekt Marko dan toch de stekker uit het avontuur van De Vries bij AlphaTauri.

Breaking: Nyck de Vries out of Alpha Tauri as of ….. now. — allard kalff (@allardkalff) July 11, 2023