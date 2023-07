Aloisio Hernandez & Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 juli 2023 08:04

Daar waar Aston Martin aan het begin van het jaar enorm sterk was, nam Ferrari kortstondig dat stokje over en op Silverstone was het juist McLaren dat de grote opvaller was. Volgens Carlos Sainz is dat de uitwerking van het nieuwe reglement en hij verwacht dat de teams achter Red Bull Racing het hele jaar stuivertje zullen wisselen.

Dat Red Bull Racing op elk circuit wel goed uit de voeten kan in 2023, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Toch is het achter de Oostenrijkers wel interessant. Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes lijken ontzettend dicht bij elkaar te zitten en als Alpine een goede dag heeft, dan kunnen zij ook het podium bereiken. Sainz verwacht dat het per race zal verschillen over welk team de beste papieren, na Red Bull, in handen heeft.

Ups en downs

Voor Ferrari was het in Silverstone geen fijn weekend. Charles Leclerc wist als negende over de streep te komen en Sainz pakte het laatste puntje. De Scuderia rijdt sinds de race in Spanje ook rond met nieuwe sidepods, maar dat heeft het gat richting Red Bull nog niet gedicht. Daarnaast zit de concurrentie ook niet stil. "In sommige races zullen de Aston Martins en McLarens sneller zijn dan wij. Andere races zullen Mercedes en wij weer de overhand hebben. Ik denk dat het een jaar gaat worden dat er vanaf nu, achter Red Bull in elke race veranderingen zullen zijn en dat het een mooi gevecht gaat worden", zo voorspelt de Spanjaard.

Updates Ferrari

De renstal uit Maranello had voor het raceweekend in Silverstone geen updates meegenomen. Het pakket was beduidend langzamer dan de concurrentie en het resulteert in een uitslag waarbij het duo met de hakken over de sloot punten heeft weten te pakken. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft die trend ook gezien en wijst naar de set-up. Dat heeft het Italiaanse team volgens hem nog niet op orde.