Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 14:52

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft opheldering over het onderonsje wat hij met FIA-president Mohammed Ben Sulayem had voor de kwalificatie op Silverstone. De teambaas van Mercedes was gespot op de bovenste verdieping van het FIA-gebouw en daar was hij druk in gesprek met de voorzitter van de autobond.

Binnen de Formule 1 spelen er eigenlijk altijd wel wat zaken en dat is ook in deze periode het geval. Het motorreglement van 2026 en de daarbij behorende auto's zijn de afgelopen weken het onderwerp van gesprek geweest. Enkele teams maken zich zorgen over de nieuwe accu, die misschien niet genoeg vermogen kan geven en hopen daarom op een aanpassing van het reglement. Andere teams willen daar niets van weten en knokken juist voor het behoud van de vastgelegde regels.

Goede discussie

Tegenover PlanetF1 legt Wolff uit waar het gesprek met de voorzitter van de internationale autobond over ging. "Het was onderhoudend. De discussie was normaal, maar het is altijd goed. Er zijn een paar dingen die besproken kunnen worden. We bespraken de algemene situatie in de Formule 1, het Concorde [Agreement] en dat soort dingen", zo vertelt Wolff. De huidige afspraken tussen de teams, Formula One Management en de FIA, ook wel het Concorde Agreement genoemd, loopt tot en met 2025 en dus zijn enkele teams al bezig met het onderhandelen over de nieuwe periode.

Bijpraten

Toch is de rol van Ben Sulayem eerder dit jaar al een stuk kleiner geworden, na een aantal onhandige uitspraken. In februari van dit jaar gaf de Arabier dan ook aan dat hij minder op de voorgrond zal gaan treden, maar zo nu en dan laat hij zijn gezicht zien in de Formule 1-paddock. Dat was voor Wolff ook een reden om even bij te praten. "Maar het is meer, we hebben elkaar een tijdje niet gezien en er was een uitwisseling over een paar onderwerpen."